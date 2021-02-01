41歲男星吳尊以男團「飛輪海」成員身分出道，高富帥的貴公子形象頗受女粉絲歡迎，也是圈內的好父親、好老公的代表之一。今（1日）吳尊在社群平台紀念與老婆的25年交往紀念日， PO出一張兩人16歲的嫩照，除了高顏值的組合很吸睛，他們的愛情故事也令人稱羨。

2月1日是吳尊和老婆林麗吟的戀愛紀念日，他感性地寫下：「25年前的今天，我們談戀愛了，從一見鍾情到今天，一起經過的起起落落真的太珍貴了...很感恩能找到一位願意跟我一起打拼（拚），一起追求幸福生活的知己。」文末用英文稱讚妻子是自己所有夢想成真的原因，也是自己生命中的秘密武器，甜蜜告白：「Yes, She is the one」。

吳尊16歲交往老婆，至今長跑25年。（圖／微博@吳尊）

附上的照片攝於1996年，當年兩人才16歲，模樣相當青澀，吳尊頂著中分髮型，一手搭在林麗吟的肩膀上，林麗吟留著清湯掛麵，對著鏡頭露出羞澀微笑。

吳尊和林麗吟念書時是同學關係，16歲天雷勾動地火墜入愛河，雙方都是彼此的初戀，在一起後就沒有再分開過，婚後育有一對子女，情牽至今已長跑25年；回顧吳尊2005年剛到台灣發展演藝事業時，考量偶像身分沒有公開婚訊，林麗吟不吵不鬧，默默的當丈夫背後的無聲女人，支持他勇闖演藝圈，直到2011年吳尊爆出隱婚生女的消息，2年後才認了已升格爸爸、丈夫，林麗吟的面容也在節目中曝光，外型姣好、氣質溫婉，和吳尊屬於郎才女貌的夫妻檔。

吳尊和老婆育有一子一女。（圖／微博@吳尊）

(中時新聞網)