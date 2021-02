41歲男星吳尊以男團「飛輪海」成員身分出道,高富帥的貴公子形象頗受女粉絲歡迎,也是圈內的好父親、好老公的代表之一。今(1日)吳尊在社群平台紀念與老婆的25年交往紀念日, PO出一張兩人16歲的嫩照,除了高顏值的組合很吸睛,他們的愛情故事也令人稱羨。

2月1日是吳尊和老婆林麗吟的戀愛紀念日,他感性地寫下:「25年前的今天,我們談戀愛了,從一見鍾情到今天,一起經過的起起落落真的太珍貴了...很感恩能找到一位願意跟我一起打拼(拚),一起追求幸福生活的知己。」文末用英文稱讚妻子是自己所有夢想成真的原因,也是自己生命中的秘密武器,甜蜜告白:「Yes, She is the one」。

吳尊16歲交往老婆,至今長跑25年。(圖/微博@吳尊)

附上的照片攝於1996年,當年兩人才16歲,模樣相當青澀,吳尊頂著中分髮型,一手搭在林麗吟的肩膀上,林麗吟留著清湯掛麵,對著鏡頭露出羞澀微笑。

吳尊和林麗吟念書時是同學關係,16歲天雷勾動地火墜入愛河,雙方都是彼此的初戀,在一起後就沒有再分開過,婚後育有一對子女,情牽至今已長跑25年;回顧吳尊2005年剛到台灣發展演藝事業時,考量偶像身分沒有公開婚訊,林麗吟不吵不鬧,默默的當丈夫背後的無聲女人,支持他勇闖演藝圈,直到2011年吳尊爆出隱婚生女的消息,2年後才認了已升格爸爸、丈夫,林麗吟的面容也在節目中曝光,外型姣好、氣質溫婉,和吳尊屬於郎才女貌的夫妻檔。

吳尊和老婆育有一子一女。(圖/微博@吳尊)

(中時新聞網)