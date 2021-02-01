韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴告別式在雲林縣西螺鎮舉行，國民黨主席江啟臣（右二）前往弔唁。（張朝欣攝）

韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴1月1日病逝，享壽85歲，2月1日李家在雲林縣西螺鎮西螺觀光夜市舉行告別式，國民黨主席江啟臣等人前往弔唁，場面哀戚隆重。

李日貴告別式告別式在上午8點10分家祭，9點30分公祭，江啟臣、國民黨中央委員連勝文、雲林縣長張麗善等上千名政商各界人士到場致意。

李日貴曾擔任雲林縣3屆議員，後交棒給女兒李佳芬，李佳芬擔任縣議員後轉換跑道，在雲林縣斗六市經營維多利亞雙語學校，由李日貴兒子李明哲延續政治版圖，已連續3屆當選縣議員，是雲林縣相當有實力的政治家族。

李日貴的女婿韓國瑜在2018年當選高雄市長，隔年投入總統選舉，李日貴、李佳芬、李明哲全力輔選，知名度大增，但李家人相當低調，為民服務都由現在擔任縣議員的李明哲出面，韓國瑜在離開高雄市長一職後，也鮮少在雲林露面。

地方人士感嘆雲林政壇又少了1位傑出人才，指出李日貴為人豪爽、行動力強，近年因年事已高，健康狀況出了問題，病逝消息讓眾人感到惋惜不已。

李家親屬說，李日貴因年事已高，加上身體不佳，近幾個月住院療養，上個月1日因多重器官衰竭病逝，治喪期間感謝各界的關心。

(中時 )