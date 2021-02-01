51歲資深音樂人周傳雄（小剛），出道33年創作不少膾炙人口的歌曲，被封為「情歌教父」，雖然幾年前因胃疾暴瘦，但經過調養現已漸漸恢復健康，近日他登上大陸選秀節目《天賜的聲音》第2季，但評審中卻有才出道5年的22歲的女偶像孟美岐，讓網友看傻眼直呼：「時代真的變了。」

周傳雄最近登上《天賜的聲音》第2季舞台，和大陸男歌手顏人中合唱5566神曲《我難過》，不過評委除了陶喆、胡彥斌、張韶涵、胡海泉外，竟然還有年僅22歲的歌手孟美岐。2016年孟美岐以南韓女團宇宙少女成員出道，2018年返回大陸參加選秀節目《創造101》，最終獲得第一名，成為限定組合火箭少女101成員，團體合約到期解散後，現以個人身分發展。

周傳雄上大陸選秀，評委孟美岐才22歲。(圖／翻攝自微博)

孟美岐當評委，網友看傻。(圖／翻攝自微博)

但不少網友認為她資歷淺，根本沒資格坐在台下，怒罵「瞎胡鬧的水平」、「時代真的變了，她到底有什麼資格」、「孟美岐有什麼經典作品嗎？」、「小剛唱《哈薩雅琪》時，她還沒出生呢」。

但也有粉絲出面緩頰，表示孟美岐只是以「音樂合夥人」的身份參與節目，負責評審的是另外一群「音樂點評人」，而且她看到參賽嘉賓是周傳雄老師，也沒有做任何評論，「因為她知道自己沒夠格，所以只是安靜地聽陶喆、張韶涵點評」。

周傳雄以《黃昏》、《男人海洋》等歌曲走紅，並替不少天王天后創作經典歌曲，如那英的《出賣》、《反省》、周華健的《有沒有一首歌會讓你想起我》、陳慧琳的《記事本》和《北極雪》等，

(中時新聞網)