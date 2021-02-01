罷免陳柏惟「刪Q總部」在沙鹿正式成立。(陳淑娥攝)

民眾在總部門口填寫連署書。(陳淑娥攝)

今天是立委陳柏惟任期屆滿1週年時間，罷免陳柏惟「刪Q總部」在提議領銜人楊文元「阿文」與市議員羅廷瑋、立仁里里長鄭伯其於沙鹿宣告成立，「阿文」表示，陳柏惟挺萊豬、不關心中火問題及諸多脫序行為，不適任立委，農曆春節前正式向中選會提出罷免案。

針對近期多個團體號召罷免他，陳柏惟回應說，這就是民主、坦然接受，當然也會正面迎擊，會讓他在國會問政、地方建設爭取以及積極跑攤，讓大家知道在台灣的民主中，還有一群為政治革新在努力的年輕人，這是健康的事情，歡迎挑戰。

顏寬恒表示，罷免這個問題不需要他來回答，他也沒立場評論罷免陳柏惟的活動，他保持一貫態度，對於所有公民運動，都予以尊重，但絕對反對沒有理由去撕裂族群與人民情感，讓人與人之間處在對立局面，所有公職人員都應更加謙卑，在為民發聲、以民為本框架下努力。

罷免領銜人楊文元指出，他是龍井土生土長的在地人，過去曾是陳柏惟支持者，特別是他在參加博恩夜夜秀節目錄影時，成為忠實粉絲。陳曾說過若選上就要讓中火在春節關1天，但春節時他根本還沒上任、無法行使職權，痛批陳柏惟是一個使用詐術的人。

楊文元說，陳柏惟在立法院及臉書發言經常脫序演出，心思也沒放在地方，例如成立內交部、中共抽海砂是為了開闢潛艦伏擊區、打手槍打到住院、放話在立法院1打35、外縣市服務處比選區內的還要早成立、追打瘦小吳怡玎委員，甚至還在臉書推廣萊豬，表決時也力挺民進黨政策，當起民進黨的打手，以上種種都是他不適任的原因。

到場聲援市議員羅廷瑋表示，陳柏惟作為台中市民代，行為荒腔走板，中火問題是所有台中市人共同承擔的，更何況在立法院，還支持萊豬進入台灣危害我們下一代，身為台中人實在無法再容忍這樣的人來代表台中的民意，雖然自己不在選區內，但一定會全力相挺。

里長鄭伯其表示，他以小孩父親的身分出席，自己是重視教育及孩子的父親，為了讓孩子有健全的成長環境，台中人呼吸的空氣，食品安全是沒有選區框架問題的會一同努力全力下架陳柏惟，雖然他沒有投票權，但絕對會利用自己的網路影響力，呼籲民眾支持罷免如此不適任的民意代表。

楊文元提到，罷免第一階段門檻為2911份，罷免團隊會利用最短時間，徵求提議人名冊，並在農曆春節前正式向中選會提案，根據規定，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為29112份，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關。

楊文元指出，因人力吃緊，許多物資都是支持者熱心捐贈，志工夥伴也都是利用空閒時間才能寫協助罷免事務，所以呼籲大家不分區域，只要理念相同，都歡迎大家加入罷免陳柏惟的行列，也懇求台中第二選區的民眾，踴躍參與提議與連署，儘早讓這位不適任的立委下台。

(中時 )