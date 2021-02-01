公路總局1日宣布9日到16日的春節連假期間，規畫出遊、返鄉行程的民眾，公路總局持續辦理多項大眾運輸優惠措施。（盧金足攝）

春節期間台中市很多遊樂場、商場將吸引很多人潮出遊。（盧金足攝）

今年因為新冠肺炎疫情，很多人無法出國過年旅遊，農曆奉節返鄉、出遊人潮預期會比往年激增，公路總局1日宣布9日到16日的春節連假期間，規畫出遊、返鄉行程的民眾，公路總局持續辦理多項大眾運輸優惠措施，供您多項選擇使用之餘，還能減支出及能盡興出遊，連假搭乘大眾運輸出遊會是好選擇。

交通部公路總局台中區監理所所長魏武盛表示，台中區春節疏運優惠措施包含國道票價優惠、轉乘優惠、台灣好行路線半價，搭乘交通部核定路線90條國道客運路線即享有平日優惠或原票價85折優惠票價。

此外，搭乘高鐵或台鐵或國道客運後轉乘在地客運的乘客，只要持有效電子票證卡片，享一段票(或基本里程)免費優惠，搭乘「台灣好行」路線，持電子票證皆享「半價」優惠。

魏武盛說，如想前往東部遊玩之旅客，享有各項優惠措施，包括搭乘北花線國道客運，單人來回票優惠價400元，採三家客者(台北客運、首都客運、統聯客運)共同聯營模式，回程可依自己時間安排，擇其任一家搭乘。

持公路(國道)客運票根向當地指定租車業者租賃汽機車，即可享租車優惠，使民眾可盡情遊玩當地，有如「在地有腳」方便趴趴走。

值得一提的是，連假期間於宜、花、東租車者，持出租單及公路(國道)客運來回票根，回程即可補助國道客運票價(汽車200元、機車100元)。於2月13日～2月15日購買東部台灣好行超值套票或當地住宿證明，4個人同行搭乘北宜、北花、高東線，即可享1人免費。

另，回程時可再抵退200元(例如4人同行搭乘北宜線，並於2／13~2／15購買東部好行套票或住宿，享有1人免費並可再抵退200元，能以1000元解決東部旅遊行的問題。

台中區監理所說，針對銀髮族(年滿65歲者)2月8日～11日(北上)、2月12日到14日(南下)，搭乘公告90條國道優惠路線者，可享票價25折優惠。

台中區監理所所長魏武盛指出，中部地區亦有相當具特色景點，包括日月潭、溪頭、鹿港等地，民眾可使用中部「台灣好行」路線(日月潭線、溪頭線、鹿港祈福線、車埕線、清境線、東埔線、清水岩、彰南等8線，串聯各景點及享受半價優惠，搭乘大眾運輸會是最佳選擇，免受交通壅塞及停車不便之苦。

(中時 )