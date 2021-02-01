部立桃園醫院群聚感染目前累計已有19名確診者，其中案863護理師一家7口有6人染疫，引人關注，感染科專家透露，背後關鍵可能跟居住環境有關，其中全家人使用頻率最高的盥洗室可能比飯廳更毒。

桃醫護理師一家7口6人染疫，院內感染關係圖曝光。（指揮中心提供）

《ETtoday新聞雲》報導，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬指出，這次桃醫群聚事件，護理師一家6口染疫，是目前國內較大宗的家庭群聚感染，通常越親密的人，越早被感染，因此夫妻或兒女感染機率高，但這次連同住的公婆都染疫，研判可能全家人共用的盥洗室等公共區域受到汙染有關。

黃高彬分析，之所以說盥洗室比餐廳更毒，是因為通常三代同堂的居住空間都不大，要有獨立衛浴比較困難，一但病毒殘留在盥洗室，就很容易再傳染給下一個使用的人。

目前護理師一家六口只剩姑姑一人沒被感染，但過去有被匡列過，預期她有仍有風險存在。黃高彬提醒，已經確診的人，包含夫妻、兒女及公公，疫調應該更嚴謹，包括有傳染風險時期曾去過的地方或接觸過的親友要再補匡列，隔離時也一定要確保「1人1戶」的重要關鍵。

最大家庭群聚感染! 護理師一家「4巧合」釀不幸發生

(中時新聞網)