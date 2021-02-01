「是感冒了嗎？怎麼一直咳啊？」正值疫情敏感時刻，即便是輕咳也很容易引人側目。近來門診中也有不少人說出自己的疑懼，老是感覺喉嚨卡卡，想清喉嚨時，腦中會一閃而過、懷疑自己是不是感染了新冠肺炎還是流感，憂心忡忡。如果已經確認並非染疫或感冒，一直看耳鼻喉科也沒進展，就要懷疑可能是自律神經出了狀況。

其實，約有25%的自律神經失調者，會出現喉嚨異物感、口乾的症狀。臨床上具體的表現就是「喉嚨卡卡的」、「口乾舌燥」，嚴重者還會出現「口痛」、「舌痛」等反應，其中比例最高的當屬喉嚨卡卡。

「好像有什麼東西哽在咽喉深處，」是患者共同的經驗，對此，多數人的反射動作就是頻繁地「清喉嚨」。發出咳咳咳的聲音，企圖把那個感覺很真實存在（實則不然）的異物咳出來。或者是拼命喝水、大口吞嚥食物。心想，如果咳不出來就乾脆把它擠下去也行，總之就是別不上不下地卡在喉嚨。但多半沒有任何成效或改變。

喉嚨異物感有時還會影響患者的人際關係，由於無法從外觀上看出他們的不舒服，因此在不由自主地輕咳時，旁人往往會投以異樣眼光。

●自我簡判：自律神經失調在作怪嗎？

當喉嚨有不適感時，首先當然要先透過耳鼻喉科的檢查，排除喉嚨部位的疾病或病變；如果找不出明確病因，另有一個指標可供大家初步判斷，得知自己的喉嚨異物感跟自律神經失調有沒有關聯。那就是「異物感，有沒有真正地造成吞嚥困難？」

倘若您無論吃飯或喝水，都能順利的進行，但卻始終感覺「喉嚨卡卡」、「明明沒有感冒卻總是想咳嗽」，加上身體還合併有其他的不舒服症狀，例如口乾舌燥、胸悶心悸、頭暈頭痛、肩頸僵硬、肌肉疼痛、視線模糊、睡眠障礙、頻尿…等等，建議可朝自律神經失調的方向進一步檢測。《本文由嘉義郭育祥診所郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

(中時新聞網)