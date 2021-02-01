南部一名25歲男碩生阿明（化名），2019年10月某日在公車月台及車上，二度趁機用胯上碰觸一名高中女學生小月（化名）的臀部與腰部，小月察覺氣憤報警，嘉義地院一審判阿明5月，阿明不服上訴辯稱，自己身高180公分，碰不到身高不及160公分小月的腰、臀部，但台南高分院當庭實測後，秒打臉阿明說法，維持原判定讞。

小月一審向法官陳述，第一次在公車月台以為阿明不小心，但第二次在公車上她側身站在走道上，原以為以一般人通過碰不到她的臀部、腰部，但身體卻有大面積範圍受到碰撞，因而認為是阿明故意用胯下碰她。

但阿明的辯護人表示，據監視器畫面顯示，無法看出阿明有騷擾行為，且小月回頭查看時，阿明面無表情，縱使阿明有騷擾，也欠缺主觀犯意。嘉義地院勘驗相關事證後，考量阿俊矢口否認犯行，兩造尚未達成和解，遂依成年人故意對少年意圖性騷擾罪，將阿俊判刑5月，得易科罰金15萬。

阿明不服上訴二審，辯稱自己身高180公分，小月身高不到160公分，他必須蹲下才能碰到小月的腰部、臀部，但公車上畫面他並沒有這樣的動作。

台南高分院審理時，請身高155公分的法院助理，站在阿明的身旁比對，結果阿明站立時的胯下與大腿部位，不必蹲下就可以碰到助理的腰部、臀部，當場打臉阿明說法。由於阿明事後坦承犯行，與小月達成和解，當庭致歉，最後宣告維持一審原判，緩刑2年，全案定讞。

(中時新聞網)