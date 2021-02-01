新竹一名李姓男子因妻子離家與他分居，懷疑妻子外遇，便在對方車上裝GPS追蹤器，進而發現妻子與陳姓女子過從甚密，但他認為同性戀情抓姦難度高，竟然在陳女的機車也裝追蹤器。李男之後說溜嘴，竟連陳女機車停哪裡都一清二楚，兩女驚覺遭監視提告，新竹地檢署依妨害秘密罪嫌起訴李男。

據自由時報報導，陳女指控，去年5月底與張女（李男妻子）去逛大遠百，事後李男竟向張女說出她們停機車的位置，兩人警覺可能遭裝追蹤器，將車牽去機車行檢查，果然找到GPS追蹤器，檢查陳女的轎車，同樣被裝，於是兩人向新竹科學園區保二警察總隊報案。

警方查出，李男懷疑妻子外遇，便叫員工楊男申請門號，取得sim卡後，在妻子和陳妻車輛上裝追蹤器。李男表示，去年4月妻子與陳女去爬山回家隔天就離家出走，什麼都沒多說，而兩人每週同居3到5天，他堅信「沒有閨密會好到這種程度」，懷疑兩人是同志戀情，但認為同性外遇行為很難抓姦，因此才想到裝追蹤器蒐證。

陳女強調與張女只是朋友，絕非同性情侶；而張女則表示，李男曾親口跟她說過，懷疑兩人有曖昧情，會找人跟蹤她們。新竹檢方訊後，將李男依妨害秘密罪嫌提起公訴。

(中時新聞網)