歐盟執委會周日指出，阿斯利康(AstraZeneca)在今年首季將多提供900萬劑疫苗給歐盟，使得該期間的總供應量來到4000萬劑，並且交貨時間要比預期的提早一周時間。

該家英國和瑞典藥廠此前意外地宣布，在第一季對歐盟將減少疫苗供應，引發歐盟官方反彈，宣布要監控該公司疫苗出口。

歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)周日在推特上指出，阿斯利康將在第一季額外地增加900萬劑疫苗供應，而開始交貨時間也較預定中時間提前一周；而該公司也將擴增在歐洲的製造能量。

阿斯利康在上周曾提交部分疫苗給歐盟。據歐盟官員告知路透，為化解與歐盟的爭端，阿斯利康已經交貨800萬劑給歐盟；但是這些仍遠低於該公司最初承諾的至少8000萬劑，相去甚遠。

在周日稍早，歐盟執委會主席和官員們與阿斯利康CEO等高管舉行視訊會議，並警告變種病毒的威脅；萊恩表示，為變種病毒的出現做好準備至關重要。

(時報資訊)