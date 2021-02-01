大陸31個省的2020年GDP（國內生產總值）資料全部公布，廣東蟬聯榜首，GDP超越澳洲；江蘇成為第二個進入10兆(人民幣，下同)俱樂部的省份。假如把省份單列為經濟體，大陸有4省可排進全球前20強。

《證券時報》整理出一份GDP排行榜，從各省GDP資料來看，2020年GDP達到兆元的省有26個。

廣東2020年GDP突破11兆元，連續32年坐穩大陸首席寶座。作為大陸外貿第一大省，去年的出口情況受到疫情的強力衝擊，但是下半年以來恢復勢頭迅猛，隨著訂單回流，廣東貨物進出口總額達7.1兆元，工業經濟得到迅速恢復，連續7個月呈現正增長。

按照GDP資料和2020全年人民幣平均匯率計算，廣東省GDP約合1.61兆美元。如果單列放在全球經濟體進行排名，廣東省GDP排名世界第13位，以一己之力，超越澳大利亞、西班牙等90％以上的國家，經濟水準直逼韓國，是越南的6倍，是瑞士、新加坡、阿根廷和烏克蘭的總和。

江蘇省GDP為10.27兆元，這也意味著江蘇成為大陸唯二的GDP破10兆的省份，10兆俱樂部中新晉一名成員，放在全球經濟體進行排名，排在第14位。山東省和浙江省的成績單同樣令人欣喜，GDP排名擠進全球經濟體20強，分列第19、20名。

(旺報 )