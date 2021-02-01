為了讓球迷們有更優質的賽事體驗，一站式售票與直播平台KKTIX，集結KKBOX 媒體協力、KKLIVE 轉播執行、KKStream 串流技術資源，邀請近20組專業球評、明星嘉賓一起邊看邊聊球，透過互動應援，打造出趣味十足 HBL 線上直播體驗！獨家參與HBL準決賽（自1月31日至2月7日）的明星陣容包含：Jinbo、RPG、坤達、哈孝遠、林柏昇（KID）、林曜晟、卓君澤（卓卓）、威廉、楊奇煜（小煜）等。

「109學年度HBL高級中等學校籃球聯賽」自2020年開打以來，在 KKTIX 虛擬場館已累計超過150萬人上線觀看，同時每場都有本地賽事影片解決方案提供商 Spot 即時剪輯獨家 HIGHLIGHT 影片，讓球迷不會錯過精彩時刻；此外，為讓線上球迷增添互動感，不但有即時聊天室和專屬貼圖，更新增應援抽獎活動，只要索票力挺球隊，若該場次應援球隊獲勝，即獲得 1 次抽獎資格，索票應援場次越多、抽獎機會越多，讓線上看球更加有趣好玩！

HBL準決賽將於1/31開賽，KKTIX獨家邀請Jinbo、KID、RPG、坤達、哈孝遠、林曜晟、卓君澤（卓卓）、威廉、楊奇煜（小煜）助陣擔任客座球評，與專業主播錢韋成、陳宏宜、林煒珽、田鴻魁、楊政典、楊正磊、Double Pump 女子籃球誌等人在 KKTIX 虛擬場館，陪球迷在線上一起熱血聊賽事，將為線上直播增添許多互動趣味。

在 KKTIX 虛擬場館中，除了可以透過即時聊天室和主播賽評談天說地，或者用HBL限定貼圖表達心情，以及觀看由本地賽事影片解決方案提供商 Spot 即時剪輯的獨家 HIGHLIGHT 影片，還有專屬的應援抽獎活動，只要索票力挺球隊加入應援，若該場次是你力挺的球隊獲勝，即獲得 1 次抽獎資格，索票應援場次越多、抽獎機會越多！即日起，只要是 KKTIX 會員，就可在「HBL直播」活動網頁參與應援活動！

(科技)