中央流行疫情指揮中心今天早上緊急召開記者會，否認外傳的透過在美外交途徑取得10多萬劑輝瑞疫苗預計2月4日來台，行政院長蘇貞昌上午受訪時也說，針對疫苗各種傳言，所有訊息包含疫苗的採購或者研發，都應以防疫中心發布的消息為準。

國民黨智庫副董事長連勝文也質疑疫苗陷入意識型態，蘇貞昌說，台灣防疫能被世界稱讚，成為亂世中的福地，就是因為國人上下同心、一起合作，才能有這麼好的成績，不要陷入任何謠言、假訊息或者意識型態的操作，希望國人知道，撐這一年多來非常不容易，請大家能夠以防疫中心所有的宣布為準，並且請大家齊心合力守住這一塊亂世中的福地，才能過平安幸福的好日子。

經濟部長王美花則說，2月5日第一次將與美國拜登政府舉辦的台美產業會議，是早已安排的視訊會議，對於外傳政府要求用晶片換疫苗，她則回應「誤會大了」。王美花說，安排會議時間跟晶片問題是兩回事，其實是一個大的台美產業合作，台美產業合作有半導體產業議題還有其他產業。

經濟部日前證實確實要舉辦台美產業會議，主題為「台美供應鏈重組」，有關車用晶片缺貨，也將在會議中請美方支持。外傳台灣會向美方要求協助取得疫苗，也有輿論呼籲政府向美方提出相關要求。王美花陪同行政院長蘇貞昌出席桃園的行程，接受媒體訪問強調沒有交換晶片說法，但是會請美方協助解決產業相關問題。

(中時 )