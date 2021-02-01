外觀造型展現王者氣勢，璀璨亮麗的金酒牛年「玉璽酒」。（李金生攝）

今天開賣首日，對象是金湖鎮及金沙鎮的買主，一早寧山庫就湧進大批人潮。（李金生攝）

金酒公司賀歲大禮牛年「玉璽酒」，金門地區電腦抽中4000名幸運買主，今（1）日上午在金酒寧山庫開賣，吸引許多酒商前往收購。每盒售價1萬6800元，轉手價傳出飆到4萬元以上，現場出現排隊人潮的小酒市，熱鬧滾滾。

外觀造型展現王者氣勢，璀璨亮麗的玉璽酒，酒度為56度，容量0.6公升裝，今年共限量推出6000瓶，縣府特保留其中4000瓶給設籍公民「抽獎」，楊鎮浯縣長日前從11萬6021位設籍公民中，公開電腦亂碼抽出4000位幸運買主，並自2月1日起，分批在金酒公司寧山庫憑通知單購買。

今天開賣首日，對象是金湖鎮及金沙鎮的買主，一早寧山庫就湧進人潮，有人特別幸運，全家抽中2、3盒，拿到可帶來翻倍以上利潤，替家人帶來一筆為數可觀的「紅包」，難掩開心神情。

來自全島各地的酒商湧進收購，傳出每盒轉手價喊到4萬元，但有不少人表示要留下來，珍藏當作紀念。也有人表示先不急著轉賣，看看市場行情再出手。

金酒說明，玉璽酒的每盒價購新台幣1萬6800元，除可購買單盒外，另可搭配優惠銷售組合，組合一為0.6L-56度牛年玉璽酒1盒及0.6L-58度金門高粱酒12瓶，優惠價為新台幣1萬9000元；組合二為0.6L-56度牛年玉璽酒1盒及0.6L-58度2020庚子鼠金門高粱酒12盒，優惠價為新臺幣1萬8800元。

金酒公司配合防疫進行人潮分流，現場也落實量體溫和消毒作業。各鄉鎮價購日期分別為金湖鎮及金沙鎮2月1日至2日；金城鎮及金寧鄉2月3日至5日於金酒公司寧山配銷處；烈嶼鄉2月2日至3日於烈嶼供銷站。

幸運買主拿到可帶來翻倍以上利潤，替家人帶來一筆為數可觀的「紅包」。（李金生攝）

來自全島各地的酒商湧進收購，傳出每盒轉手價喊到4萬元。（李金生攝）

金酒公司配合防疫進行人潮分流，現場也落實量體溫和消毒作業。（李金生攝）

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