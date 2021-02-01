彰化縣環保聯盟主任吳慧君（右）出示照片，指彰化的農田、魚塭被亂棄置廢棄物的現象非常嚴重；左為民進黨立委洪申翰。（黃世麒攝）

民進黨立委洪申翰與彰化縣環保聯盟主任吳慧君，1日針對彰化縣大量外縣市廢棄物遭棄置亂象召開記者會，指營建廢棄物、砂石、土石方任意丟置在農牧及魚塭用地，恐會有重金屬溶出造成農地、魚塭汙染，要求中央與地方應成立專案系統處理，透過公開透明的檢舉查驗、追溯責任並落實環境回復。

(中時 )