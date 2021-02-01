環團指彰化濫倒廢棄物嚴重 籲制度性解決 11:592021/02/01 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委洪申翰擺放蒐集來的彰化廢棄物。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣環保聯盟主任吳慧君（右）出示照片，指彰化的農田、魚塭被亂棄置廢棄物的現象非常嚴重；左為民進黨立委洪申翰。（黃世麒攝） 民進黨立委洪申翰與彰化縣環保聯盟主任吳慧君，1日針對彰化縣大量外縣市廢棄物遭棄置亂象召開記者會，指營建廢棄物、砂石、土石方任意丟置在農牧及魚塭用地，恐會有重金屬溶出造成農地、魚塭汙染，要求中央與地方應成立專案系統處理，透過公開透明的檢舉查驗、追溯責任並落實環境回復。 反萊豬護地方自治權 新北議會國民黨團提案釋憲 拜登對中政策：實力決定一切 (中時 ) #廢棄物 #魚塭 #環團 #濫倒 #解決 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中火除役藍營提案興達電廠卻被封殺 環團怒：把南部人當三等國民 09:262021/01/30 政治 認識美國憲政的韌性系列之五：陳思奕》反制造謠與散播假消息的社會共識 13:302021/02/01 海納百川 觀念平台－公寓大廈公共設施當然要登記 04:102021/01/29 專題周報 地方兩會「三大熱詞」勾勒樓市發展重心：發展住房租賃成共識 10:592021/02/01 兩岸 正念溝通增進家人連結 07:002021/01/29 健康 陳以信：民進黨團打臉自家立委提過的凍結預算案 21:372021/01/29 政治 胡錫進遭爆涉婚外情 查無事實依據 舉報人道歉 12:042021/01/30 兩岸 「透明國際」排名掩蓋中國之治 11:582021/01/29 兩岸 爭議多年 彰化打鐵厝園區環評通過 04:102021/01/28 地方新聞 你是偶的花朵 中信為學子築夢 04:102021/01/30 財經焦點 興達不除役 環團轟民進黨糟蹋南部人 04:102021/01/31 焦點要聞 生活熱門新聞 過年天氣如何 專家：春節連假恐這天變天 - 生活 印度神童預言6星連珠恐有災難 命理師：2021農曆年暗藏3大凶兆 - 生活 公布桃園另一家染疫醫院 鄭文燦給答案 - 生活 台輸出一例至廈門 指揮中心回應了 - 生活 俄羅斯妹遊小琉球 目睹這一幕淚崩了：台灣美麗又可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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