輝瑞疫苗須控溫在負70度極冷環境中才不會質變，冷鏈運輸成為國際物流界的熱門議題。名列全球前六大貨運航空公司的中華航空今日表示，看準COVID-19疫苗運送商機，開啟超低溫運送服務，添加乾冰後運送保存溫度最低可達-80°C，天數5天；已做好準備，且陸續接獲多家業者洽詢各類疫苗載運計畫，積極安排中；同時研議與聯航接洽合作，協助他國轉運疫苗商機。

華航自2013年起積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場，並申請國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 （The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma），在2019年4月通過嚴格審核，是目前國內唯一獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司。

國際航空運輸協會 （International Air Transport Association, IATA）特別注重運送風險評估與管理，華航在運送前的場站能量分析、人員訓練等皆有完善措施，且冷鏈運輸經驗豐富、管理完善，不僅運送過程全程監控、優先進倉，還額外提供貨主可透過官網追蹤溫控櫃的溫度、電量等，種種高品質服務及對運送的嚴謹態度，是獲得CEIV認證的關鍵。

在低溫冷鏈空運服務上，華航具有豐富的操作經驗、國際公認的運輸資質，將低溫貨品築打於主動式溫控櫃內，可確保貨品品質不受到環境溫度差異干擾，即使往來季節相異的南北半球也沒有問題，上至＋25°C、下至-20°C的品項，如流感疫苗、抗癌藥、胰島素、快篩劑等，均可確保穩定安全的運送。

為進一步拓展產品服務範圍，華航與國際被動式溫控櫃供應商簽約合作開啟超低溫運送，同樣是以溫控櫃的方式確保貨品運送品質，但和一般冷鏈以電力控制溫度驅動的主動式溫控櫃集裝箱不同，被動式超低溫溫控櫃免用電池，採用專利的真空隔熱溫板（Vacuum insulated panel），搭配相變材質（phase change material）調溫真空絕熱，可有效保持特定低溫溫度長達5天，添加乾冰後最低保存溫度更可達-80°C。

(中時 )