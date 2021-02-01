國營事業臺鹽公司董事長陳啓昱1日早上突然宣布辭職，並發表聲明強調從2016年被派任董事長以來，已完成階段任務，由於另有個人生涯規畫，即日起辭去臺鹽董事長及子公司臺鹽綠能公司董事長職務。此舉，不僅臺鹽內部員工感到錯愕，外界也十分訝異。

陳啟昱的辭職聲明如下：

本人陳啓昱自2016年6月派任臺鹽公司董事長一職至今4年8個月，這段時間謹以戒慎恐懼之心，秉持照顧員工、誠信經營、落實公司治理暨善盡企業社會責任。任內三大任務：

1、啟動更新通霄廠海水引入管及汽電共生新建工程， 預計今年完工，將大幅提升工廠效能。

2、成立臺鹽綠能股份有限公司，首創國內「漁電共生」新經濟模式，提供完整的一條龍服務。全國首座實質建置的漁電共生案場也已動工，規劃今年併網發電，跟隨政府2025年光電裝置容量20GW之目標戮力前進。

3、任內員工年平均調薪超過3％，公司營收與獲利屢創新高，2020年全台受疫情影響，仍逆勢成長超過前一年。

本人自2016年上任至今，不負期待，已完成階段性任務。然因考量個人另有生涯規劃，即日起，辭去臺鹽實業股份有限公司董事長暨臺鹽綠能股份有限公司董事長職務。

據了解，陳啟昱目前是民進黨中央執行委員，曾當選立委，並於陳菊擔任高雄市長期間被延攬為副市長。

鹽聯會理事長劉詠銘及現任臺鹽公司勞工董事王景田得知後，也代表全體員工同聲表達不捨與慰留。2人說，陳啟昱個性溫和親切、尊重工會，勞資協商平順，打造臺鹽成為正向積極、高凝聚力的幸福團隊；雖萬般不捨，但也尊重他個人生涯規畫，鹽聯會暨各工會均肯定相挺，更祝福陳啓昱董事長勇攀高峰、再展宏圖。

臺鹽公司企業工會聯合會還說，公司雖然上市，但有別一般企業，董事長是政府派任，不僅要創造營收利益，還要落實國家願景，從經營面響應政府政策，極具挑戰性。陳啓昱任內為延續鹽水數十年供應無虞，投入3.8億元更新通霄廠海水引入管相關工程，已於2018年年底完工；2019年更斥資5.85億元啟動汽電共生新建工程，縱使這二大鉅額投資將大幅提高營運支出，他仍果斷執行，解決公司隱憂，讓公司能繼續穩步生產經營，領導魄力實屬難得。

(中時 )