◎輝瑞疫苗傳4日抵台 陳時中嚴正否認

歐盟日前發布出口禁令，新冠疫苗何時來台引發關注。今天傳出，指揮中心透過在美外交途徑取得10多萬劑輝瑞疫苗，且預計2月4日由阿聯酋航空運送來台，民航局將於今天下午召開內部會議，討論冷鏈倉儲以及配送等技術問題。但指揮中心指揮官陳時中今天緊急出面鄭重否認，沒有這件事情。

◎力爭桃醫護優先打疫苗？鄭文燦：尊重中央專業

外傳輝瑞疫苗將抵台，桃園市長鄭文燦力爭桃園醫護優先施打，鄭文燦1日強調，桃園的醫護人員、防疫人員確實站在第一線，也確實在桃醫群聚事件承擔比較大的風險，但疫苗施打優先順序，他仍尊重中央專業判斷。

◎傳趙少康重返國民黨 馬英九笑而不語

外傳中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，曾任黨主席的前總統馬英九今因「三中案」赴台北地院開庭，被媒體詢問到此事，馬「笑而不語」，隨即進入法院準備開庭。

◎台南量販店加強防疫措施 黃偉哲：不配合將開罰並公布

疫情升溫，台南市長黃偉哲1日前往台南市家樂福仁德店視察量販店與大賣場防疫措施，黃偉哲說，由於年貨大街已經停辦或管制，湧入量販店採買年貨的人潮恐大幅增加，為避免防疫破口，將嚴格要求量販店、大賣場執行防疫措施，若不配合將公布並開罰，由顧客自行評斷。

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(中時新聞網)