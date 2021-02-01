資深媒體人趙少康，說明重返國民黨一事。（圖／中時新聞網）

中廣董事長趙少康申請重回國民黨，今（1）日他親自出面說明，表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣。而回到國民黨被解讀是要參選今年黨主席，趙少康則說等有資格再說。至於2022、2024大選，他表示，只要能為台灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。

趙少康透露，去年9月韓國瑜主動找他，希望他能選黨主席，起初並未答應，但因韓不斷從雲林開車北上勸說，加上自己對於時局也很擔憂。他說，就像慈禧太后指使的義和團，理性聲音被消滅光光，而國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，令人失望，因此要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，要揭穿民進黨的謊言，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。

對於參選國民黨主席，趙少康坦言目前沒有資格，按黨章要當過中央委員、中評委，才有資格參選黨主席，第一步是先回復國民黨籍，是否有資格選黨主席，之後再說了，即便不當黨主席，也可以給國民黨建議。

媒體問到，是否會參選2022縣市長選舉或2024總統大選。趙少康表示，只要能為台灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。

(中時新聞網)