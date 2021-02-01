今年學測國文寫作題目有一題是「如果我有一座新冰箱」，閱卷老師表示，考生寫冰箱裡面冰的實體物主要是巧克力、水果、飯菜，另也有人要冰親情、友情、童年及17歲的青春：但如果以「我是一座新冰箱」來發揮，就有點文不對題，分數不會高。

今年國文寫作測驗分兩大題，每題25分，共50分。學測國文寫作閱卷召集人、政大中文系教授林啟屏說，今年國文寫作共有212位閱卷老師，1月26日、27日抽出3000份答案卷來評閱，並草擬出評分原則。

國文寫作每題分別以「A＋」（22至25分）、「A」（18至21分）、「B＋」（14至17分）、「B」（10至13分）、「C＋」（6至9分）、「C」（1至5分）等6級進行評閱。

今年國文寫作第二題要考生以「如果我有一座新冰箱」為題，透過冰藏什麼（虛實皆可）的敘寫，抒發美好的生活期待。林啟屏說，考生寫的冰箱顏色最多是白色，其次是藍色、綠色；至於大小方面，有的是上、中、下三層，也有的是五層、對開或及膝的冰箱。

林啟屏表示，考生冰箱裡面冰的實體物品，以巧克力、水果及飯菜最多，其中巧克力部分，「在我的年代還是舶來品」，顯示出世代的變遷。還有人冰箱裡面從貯存巧克力、西瓜，一路冰到喜馬拉雅山，很多元。但如果只是寫流水帳，沒有和情意或感受連結，不易得高分。

林啟屏舉一個寫的比較好的例子，某考生將冰箱分成五格，其中四格分別冰春、夏、秋、冬的水果草莓、大芒果、柿子及梨子，第五格則是將四季的花朵都放進去，將所有他認為美好的東西都保存起來，寫得很好。

此外，許多考生的冰箱裡面貯存的是虛擬的內容，有人要把親情、友情放進冰箱，有人則提到想將快樂的童年、純真的十七歲保存起來，各有發揮。

國文寫作第一題則是要考生說明對「經驗機器」上市的立場。林啟屏說，反對經驗機器上市的考生居多，主要理由是擔心有些人因此成癮，進一步影響世界運作，甚至造成毀滅的危險；不過也有許多考生支持「經驗機器」上市，認為可以作為醫療用途，治療憂鬱、創傷等疾病，或作為娛樂用途。

(中時 )