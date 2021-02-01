桃醫發生院內感染事件已長達整整三周，目前已累積19例確診個案，不只民眾人心惶惶，醫護人員更是上緊發條、不敢鬆懈。1名老翁獨自到桃醫進行化療，坦言已經習慣桃醫的醫療模式，即便擔心疫情延燒，但判斷費用及交通後，還是選擇桃醫。

傅姓老翁1日上午手拿安全帽及掛號單，獨自緩緩走進桃醫的門診中心，無奈的說，去年8月發現自己罹患淋巴癌，必須要進行化學治療，而上一次的化療時間為1月4日，正好是需擴大匡列的1月6日前兩天，因此不被列在隔離對象，傅男坦言，自己獨自一人居住在楊梅，因費用及交通的問題，才選擇到桃醫看診，不料桃醫卻發生院內感染。

傅男提到，他的化療療程為4個禮拜為一週期，因為4個禮拜已經到了，需要進行第3次的化療，害怕療程銜接不上，也擔心自己的身體狀況，才會在疫情最危急時獨自前往桃醫，而因為需要住院化療，傅男需經過門診醫師判斷且篩檢確定為陰性後才能執行下一步。

談到是否擔心桃醫的院內感染現況，傅男說，雖然現在醫院是很危險的區域，但是因自己身體狀況，還是必須屈就於現實，「若真的染疫也沒辦法了」，表示現階段身體能不能負荷才是重點，暫時無法考量疫情狀況。

(中時 )