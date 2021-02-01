因應部立桃園醫院發生院內感染，各大醫院拉緊報，紛紛擴大院內醫護採檢的數量，除了發燒只要有咳嗽、鼻塞都要採，但包括台大、台北榮總都發生醫護採檢期間必須請假，更因此最高要被扣1000元績效獎金，醫護不滿，認為配合防疫應該一塊錢都不應被扣薪水，質疑「如果有人覺得太麻煩，自己去診所就醫，是不是反而造成社區傳播？」

台北市醫師職業工會與台大醫院企業工會今天共同發布調查指出，近期因應桃醫事件擴大採檢，醫護必須每天量測體溫回報症狀，只要出現上呼吸道症狀、腸胃不適，接受醫師評估經判定需要採檢者，需等到採檢結果陰性、症狀緩解超過24小時，絕對的排除任何疑慮，才能回到工作崗位，且一旦接受採檢，醫院員工就會被要求請假回家「自我健康觀察」。

但調查發現，各醫院「自我健康觀察」期間的待遇差很大，台大醫院護理師每請假一天，就扣績效0.1點，相當於400-500元。台北榮總請一天就扣除1000多元。台北馬偕、萬芳醫院則被扣除半薪水（每日約扣薪800元）。

但也有醫院沒有影響，北市聯醫來經過北市聯醫企業工會爭取，接受採檢期間可獲得公假，照領原先薪水。

台大護理師白紹煒表示，台大院方雖然沒有扣薪，但護理師有自己的潛規則，不管請病假、年假雖然不會影響考績，但會被扣紅利績效，一天0.1點，相當於500元，而護理人員一個月的薪水，績效獎金就佔了六分之一，他認為即使沒有違反勞基法，但站在防疫的角度，醫護人員都不該影響任何一個收入，尤其若有人因為小小咳嗽就要被從嚴抓去採檢，而不願回報，反而不是好事。

台北市某間公立醫學中心的護理師表示，自己出現輕微發燒與上呼吸道症狀，配合醫院政策告知長官以後，被要求到急診室接受採檢，並且要等到採檢結果陰性、退燒24小時並再次經過感染科醫師評估以後才能返回工作崗位，而期間醫院只給予在急診候診的「1小時」公假，剩下的時間都要請自假，每請假一天還扣1000元績效獎金，讓他忿忿不平說：「如果有人覺得太麻煩，自己去診所就醫，是不是反而造成社區傳播？」

對此，中央流行疫情指揮中心陳時中回應表示，將會針對此狀況召開會議，也會請醫事司重申，加嚴管理很好，大家提高警覺有症狀提報，在家中就休息，這在原本規劃之內，但要扣薪就不宜，會來討論了解醫院有什麼困難。

台大院方表示，防疫一年來只要有症狀都會鼓勵員工採檢，而過去每週監測，現在改為每天監測，有任何症狀都要回報，若因此需要採檢，放假期間都是全額不扣薪、不扣假、不扣績效，但若有主管因此拿來「管理」員工，員工應積極了解被扣薪原因。

台北市醫師職業工會與台大醫院企業工會聯合呼籲，應由政府單位統一定調，醫院工作者接受擴大採檢的請假期間，雇主必須維持全薪、不得扣發薪水，也不能因此影響考績、全勤與績效紅利，以確保醫療人員都能夠早期警覺自身症狀，提早確實將病毒阻絕，保護醫療工作者也確保民眾的就醫安全。

(中時 )