外媒報導，消息人士透露，在遭到對沖基金放空的GameStop等個股瘋狂飆漲之際，梅爾文資本管理（Melvin Capital Management）在1月份慘賠53%。

在網路論壇號召下，上周散戶大軍湧進包括經營陷入困境的電子遊戲零售商GameStop等對沖基金熱門的放空目標。受此影響，上周GameStop股價大漲400%，而今年才過了一個月，其股價累計已飆升逾1600%。上周五GameStop收在325美元，而在去年10月，其股價還不到10美元。

CNBC報導，梅爾文資本在遭到血洗之後，已在上周二下午結清對GameStop的空頭部位。

對沖基金巨頭Citadel與Point72隨即為梅爾文注資近30億美元，以維持其財務狀況。消息人士表示，Point72上個月的報酬率下跌10%，Citadel跌3%，兩家基金公司拒絕對此發表評論。

包括緊急資金在內，目前梅爾文管理的資產為逾80億美元，遠低於年初的125億美元。此前其部分現有投資人已在1月底額外為該公司挹注資金。

這場散戶突襲華爾街空軍的大戰帶動GameStop股價急飆、導致美股陷入劇烈震盪，並迫使包括羅賓漢（Robinhood）在內等線上交易平台對多空交戰目標個股祭出禁買令，而這些亂象已引發美國部分立法者的關注，並呼籲監管機構介入調查。

(時報資訊)