晶圓代工龍頭台積電(2330)今天股價震盪走高，有望中止連六跌，盤中一度回到600元以上，達607元，漲16元；聯電(2303)同步翻紅回到50元之上，盤中漲1.6元至51.6元；台積、聯電止跌反彈，台股守穩一萬五千點關卡。

美股上周五重挫，台積電美國存託憑證(ADR)下跌3.43%，折台幣690.53元；台積電今天早盤股價走勢震盪，開盤595元，漲4元，一度由紅翻黑至587元，跌4元。但盤中翻紅走揚，回到600元以上。台積電上周五為連續第6個交易日下跌，外資連續8個交易日合計賣超逾17萬張。

台積電股價連續6個交易日下挫，自高點679元滑落至591元，回跌88元，跌幅12.96%。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

美股上周五重挫，聯電美國存託憑證(ADR)下跌2.48%，折台幣51.43元；聯電今天早盤股價走勢震盪，開低為49.7元，隨著台積電翻紅，漲至51元以上。

聯電對第1季持續樂觀，營收將再創新高；公司指出，穩定的需求將使今年第1季晶圓出貨量及美元計價的平均售價都將進一步成長，預期出貨量將季增2%，美元平均售價揚升約2%至3%，產能利用率將達100%，毛利率將攀高至25%。

聯電對於今年晶圓需求展望樂觀，隨著全年晶圓代工產能預估持續緊俏，聯電接單將持續強勁，並將持續受惠漲價效益，加上28奈米占比持續提升，毛利率也將優於去年。全年營收可望將再創新高，本業獲利增幅可望更為強勁。

(時報資訊)