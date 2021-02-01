根據日本政府官方數據，2020年飯店業住宿率年減48.6％，並創下紀錄。想當然爾都要歸咎於新冠病毒，在2020這一年，日本政府實施入境限制，以及官方大推的去旅行(Go To Travel)振興案，也因為疫情太嚴峻，而被迫暫停。雙重打擊下，說日本飯店業已是慘業，真是一點也不為過。

根據日本觀光廳(Japan Tourism Agency)初步統計數據，2020年全日本的飯店住宿者共為3.06億人次左右，這是自2007年首次有這份統計資料以來最少的一年。

儘管2020年7月日本政府大推去旅行政策，不諱言日本飯店當時住宿率確有提升，但無法彌補疫情造成飯店業者的財務大窟窿。

自2020年11月以來，疫情再度肆虐日本，旅遊業再受重創，迫使日本政府於2020年12月28日暫停實施去旅行政策。因為不知何時能重啟這項旅遊紓困案，讓越來越多飯店被迫暫停營運或乾脆關門大吉。

根據統計，2020年，日本國內旅客總數為2.88億左右，比2019年大降40％。

疫情剛開始的2020年5月，日本國內旅客數更是一度暴跌81.6％。之後，緩步回升至2020年11月的減少16.1％。

但是，2020年12月卻又大跌24.4％，降至2869萬人左右，這也是四個月來，降幅最大一次。市場判斷，因為去旅行政策喊卡，加上公司出差人數暴減所致。

至於外國遊客方面，由於日本和全球都有旅行禁令，故2020年大大失血84.4％，降至1,080萬人左右。

(時報資訊)