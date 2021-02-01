繼美國漢堡王與PlayStation合作推出BURGER KING PS5 SWEEPSTAKES活動，讓消費者有機會帶走PlayStation 5(PS5)嗨爆全美後，台灣漢堡王今（1）日宣布跟進推出「指定豪享餐進擊抽5台」刮卡抽獎活動，最狂驚喜大禮為PS5遊戲主機5台，要台灣堡迷搶鮮禮遇！2月1日起，臨櫃購買「豪享三重奏套餐」，即可獲得刮刮卡，超人氣遊戲主機等你刮，不只如此，刮刮卡張張有獎，中獎機率100%，送完為止，全台堡迷趕快動起來！

漢堡王飽腹餐「豪享三重奏」豪藏驚喜！漢堡王全新豪享三重奏「華堡三重奏｣、「辣雞三重奏｣分別使用4.4盎司澳洲進口牛肉、完整去骨雞腿排，加碼美式香濃起司、酥炸洋蔥圈以及香炸培根三重食材，誠意升級、美味升級、大大滿足「飽腹」口慾！不只如此，漢堡王飽腹級美味更攜手最搶手的次世代遊戲主機PS5，端出大驚喜，準備讓堡迷吃堡飽豪享受！

全新推出的次世代遊戲主機—— PS5，高速 SSD實現疾如閃電的載入速度；觸覺回饋、自適應扳機、3D 音效支援與所有難以置信的新一代PlayStation遊戲，讓玩家發掘更深刻、更身歷其境的遊戲體驗。

自2021/2/1起至刮卡送完為止，臨櫃購買漢堡王豪享三重奏套餐，搭配百事系列飲品即可隨餐獲刮刮卡乙張。普獎為下次臨櫃購買指定餐，加碼送4塊雞塊；大獎則是PS5主機，共計5名（活動刮刮卡數量有限送完為止，漢堡王保有活動調整之權利，若有變動以官方公告為主）！

(科技)