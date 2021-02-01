國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪表示，陽大與交大的結合、發展，希望對國家有更好的化學作用，幫國家走出新的大道。（李忠一攝）

陽明大學、交通大學今天（1日）正式合校，位於宜蘭縣的國立陽明大學附設醫院，正式改名為「國立陽明交通大學附設醫院」，院方說，對外的簡稱仍是「陽大醫院」，但迄今仍有不少鄉親習慣稱呼「宜蘭大病院」、「省宜」、「署宜」，對外簡稱仍是鄉親熟悉的「陽大醫院」。

陽大醫院的前身原本是1896年宜蘭支廳的西式診療所，歷經省立宜蘭醫院、衛生署宜蘭醫院時期，2008年改制為國立陽明大學附設醫院，是3所國立大學附設醫院之一。

院方說，醫院的全銜是「國立陽明交通大學附設醫院」，如要簡稱可稱作「陽明交大醫院」，以及鄉親所熟悉的「陽大醫院」，不過迄今，仍有不少長者會用「宜蘭大病院」來稱呼。

院長楊純豪表示，陽大醫院在學校單位稱作「蘭陽院區」，全國10個院區今天同時揭牌、改名，這對在地而言是多了一份幸福，因為交通大學的技術、資源，一定會到蘭陽平原來，當年清華大學要來沒有來成，但「交通大學真的來了！」

他說，我們除了往前走、除了成為一流醫學中心之外，沒有其他的路可以走，陽大與交大的結合、發展，希望對國家有更好的化學作用，幫國家走出新的大道。

(中時 )