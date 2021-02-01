寒冬送暖公益活動令受惠者備感溫馨。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

寒冬送暖公益活動令受惠者備感溫馨。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

歲末是寒冬送暖之際，許多獨居老人孤苦無依，台中市后里區公館里里長馮詠淮及勤區警員薛凱全，發現轄區亟需幫助弱勢家庭及需要關懷與協助者共40戶，昨日特別結合轄區單位發送民生物資，讓他們可以過一個溫暖的年節。

大甲警分局泰安派出所員警平日利用家戶訪查時間，深入社區，發現獨居老人孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，亟需幫助之弱勢家庭亦不少。

適逢農曆春節前，公館里里長馮詠淮及泰安派出所所長溫勝龍特協請后里區公館里社區發展協會、公館慈濟宮等單位結合轄區內公司行號及熱心公益個人辦理「歲末天寒，人間有情，寒冬送暖」活動，昨日在公館里活動中心由市議員陳本添等人發送冬令救濟紅包及白米等民生物資，關懷弱勢家庭40戶。

大甲警分局長李建興表示，台灣社會已邁入老年化，獨居老人及弱勢家庭亟需社會關懷，因此希望員警能充分發揮人民褓母及為民服務之精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居老人，讓他們可以感受節日的熱鬧及社會的溫暖。

(中時 )