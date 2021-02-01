憂台灣會亡國，趙少康(右)透露與韓國瑜(左)私下對話。(中時資料照)

中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，外界更解讀趙是為了挑戰今年的黨主席選舉而來，今(1)日趙少康召開記者會，表示今日會站出來，主要是因為前高雄市長韓國瑜的多次勸說，加上自己對台灣的現狀也很憂心，恐怕再不出來，台灣「有天一定會亡國」。

趙少康也透露他與韓國瑜之間的對話，表示韓對如今的台灣時局感到相當擔憂，現在就像慈禧太后指使的義和團，已經氾濫成災，理性聲音被消滅光光，有天一定會亡國，國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，1450動不動就出巢，也把國民黨嚇得頭都不敢抬，老百姓是敢怒不敢言，蘇偉碩、楊志良一講話就被出征，何況小老百姓。

趙少康表示，去年9月韓國瑜就曾找過他，趙本以為韓要選黨主席，但韓國瑜卻希望要趙少康去選，「而且韓很認真、真誠」，並說對台灣的未來感到很憂心，認為趙少康的參選可以救國民黨、救台灣。

趙少康表示，台灣曾經不錯，但最大問題是不務實、自己騙自己，以為自己很偉大，總要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，否則再這樣下去，國家完了，我們和下一代也跟著完了，因此要出來揭穿民進黨的謊言，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。

趙少康坦言，自己目前沒有參選黨主席的資格，按黨章要當過中央委員、中評委，才有資格參選。韓國瑜為此多次與江啟臣討論，趙少康也與江啟臣見了幾次面。最後趙少康決定重回國民黨，至於是否有資格選黨主席，之後再說了，即便不當黨主席，也可以給國民黨建議。

(中時新聞網)