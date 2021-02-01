傳10萬劑輝瑞2／4抵台 民航局：未接獲消息僅討論冷鏈運送流程 12:162021/02/01 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為輝瑞疫苗。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體報導，指揮中心透過在美外交途徑，拿到10萬劑輝瑞疫苗，預計本周四由阿聯酋航空運抵來台，優先讓桃園地區的醫護人員施打。交通部民航局今日表示，並未接獲10萬劑疫苗的消息，下午確實有例行會議，召集機場公司、國籍航空、地勤等相關單位，討論冷鏈運送的流程，與外傳消息無關。 《國際金融》放空GameStop遭血洗 傳對沖基金梅爾文1月慘賠53％ 先進光判賠15.22億元 股價不支倒地 (中時 ) #輝瑞 #萬劑 #未接獲 #報導 #消息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英壟斷疫苗 歐盟管制出口 WHO怒了 04:102021/02/01 焦點要聞 《國際油價》疫苗短缺 原油期貨漲跌互見 10:002021/02/01 財經 聯成林園大火 財損2,700萬 影響2月營收約0.15％ 04:102021/02/01 證券．權證 《金融》四大不確定因素卡關 台股「萬六」遇亂流 09:432021/02/01 財經 空軍首公布 美軍機現身西南空域 04:102021/02/01 焦點要聞 10檔外資逆勢挺 吸睛 04:102021/02/01 投資理財 遠距工作需求大 力山、嘉澤受惠 04:102021/02/01 證券．權證 傳首批10多萬劑輝瑞疫苗2／4抵台 桃園醫護優先施打 04:132021/02/01 生活 綁架先人4／圓覺寺不讓家屬取走骨灰罈 律師：觸犯侵占或強制罪 07:362021/02/01 社會 日租傳奇破滅4／「退妳全部本金」掛嘴邊 假面多金男蒸發 正妹淚訴：好恨自己 07:272021/02/01 社會 2年7.9億元 費城人留住桂格瑞斯 04:102021/02/01 運動天地 生活熱門新聞 過年天氣如何 專家：春節連假恐這天變天 - 生活 印度神童預言6星連珠恐有災難 命理師：2021農曆年暗藏3大凶兆 - 生活 公布桃園另一家染疫醫院 鄭文燦給答案 - 生活 台輸出一例至廈門 指揮中心回應了 - 生活 俄羅斯妹遊小琉球 目睹這一幕淚崩了：台灣美麗又可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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