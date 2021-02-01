有媒體報導，指揮中心透過在美外交途徑，拿到10萬劑輝瑞疫苗，預計本周四由阿聯酋航空運抵來台，優先讓桃園地區的醫護人員施打。交通部民航局今日表示，並未接獲10萬劑疫苗的消息，下午確實有例行會議，召集機場公司、國籍航空、地勤等相關單位，討論冷鏈運送的流程，與外傳消息無關。

(中時 )