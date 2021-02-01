HTC（宏達電）先前首度針對Desire系列推出5G系列手機—Desire 21 Pro 5G，這是HTC繼U20 5G之後推出的第二款5G手機，價格更為親民。是喜愛HTC手機又計畫在今年內升級5G的朋友們可以參考的選擇。究竟這一款手機的表現如何，一起來看看以下實測與分享。
HTC Desire 21 Pro 5G外觀設計採用特殊工法打造多層次光澤，搭配光學鍍膜金準打造的金屬紋理，讓機身不容易沾染指紋，在不同角度展現出漸層錯視的圓潤光澤，質感比想像的更好。新機配備Desire系列史上最大6.7吋20：9螢幕，搭配打孔螢幕設計，支援HDR 10影片播放，也配備90Hz螢幕更新率和120Hz螢幕觸控率。右側電源鍵整合指紋辨識，上有音量鍵，左側則配置三選二SIM卡卡槽。頂端、底部都有麥克風收音孔，採用USB-C連接埠，不具備3.5mm耳機孔。
Desire 21 Pro搭載高通Snapdragon 690 5G晶片，從跑分來看，安兔兔評測取得288540分，整體來看在GPU上的表現是手機整體性能上偏弱的一塊。Geekbench 5跑分則是在單核心項目中取得606分，多核心項目則是1833分。
5G性能上支援更完整的5G頻段（n1, n3, n5, n7, n28, n41, n78），及覆蓋面積更廣的5G EN-DC頻段組合，並同時配備SA & NSA雙模組網，消費者可享受穩定順暢的5G體驗。以實機測試來說，測速三次測得平均下載518Mbps ((527+548+481)/3) 、上傳150Mbps ((153+150+149)/3)的5G網速。
HTC Desire 21 Pro 5G搭載前後5鏡頭組合，前鏡頭是1600萬畫素（固定焦距），支援美肌模式、製作GIF功能。而主鏡頭式4800萬畫素(f/1.8) + 800萬畫素(f/2.2) + 200萬畫素(f/2.4) +200萬畫素(f/2.4) 的組合，可以拍攝微距（40mm），118度廣角，並支援縮時攝影、4K影像錄製，具備錄影防手震功能、專業模式、萌顏貼圖攝錄等功能。前後鏡頭皆支援AI自動場景辨識、自動HDR、即時人像模式。具備進化的AI精選動態照片，除了記錄快門前後2秒的短影片，同時還使用AI運算，智慧判斷最佳拍照瞬間。
經快速測試過HTC Desire 21 Pro 5G的拍照功能並與iPhone 12 Pro對比後，可以發現在日間拍照的色彩表現上，Desire 21 Pro色調上比較鮮艷，但是銳利度略嫌不足。夜間拍攝則是在已經使用夜景功能的前提下，亮度還是略有不足，整體上來說要夜景拍攝上還有不小的進步空間。超廣角、浮水印、微距的功能則都設置在攝影功能的菜單內，這些使用機率比較高的模式需要額外步驟才能啟用，略覺得可惜，很期待在界面上的設計可以更為貼心。
目前HTC Desire 21 pro 5G上市提供8GB RAM/ 128GB ROM版本及星辰藍與幻境紫兩種顏色予消費者選擇，具備5,000mAh電池，能支援全天操作，同時有支援Q.C 4.0+快充，短時間內就能充飽電。支援NFC、藍牙5.1。另外作為一款2021年推出的5G手機，Desire 21 Pro目前還未支援至Android 11(搭載Android 10系統）是另外一個比較可惜之處。
(科技)
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