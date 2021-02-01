HTC（宏達電）先前首度針對Desire系列推出5G系列手機—Desire 21 Pro 5G，這是HTC繼U20 5G之後推出的第二款5G手機，價格更為親民。是喜愛HTC手機又計畫在今年內升級5G的朋友們可以參考的選擇。究竟這一款手機的表現如何，一起來看看以下實測與分享。

HTC Desire 21 Pro 5G外觀設計採用特殊工法打造多層次光澤，搭配光學鍍膜金準打造的金屬紋理，讓機身不容易沾染指紋，在不同角度展現出漸層錯視的圓潤光澤，質感比想像的更好。新機配備Desire系列史上最大6.7吋20：9螢幕，搭配打孔螢幕設計，支援HDR 10影片播放，也配備90Hz螢幕更新率和120Hz螢幕觸控率。右側電源鍵整合指紋辨識，上有音量鍵，左側則配置三選二SIM卡卡槽。頂端、底部都有麥克風收音孔，採用USB-C連接埠，不具備3.5mm耳機孔。

HTC Desire 21 Pro正面。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro背面。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro機身細部照片。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro正面採用打孔螢幕的設計。（黃慧雯攝）

Desire 21 Pro搭載高通Snapdragon 690 5G晶片，從跑分來看，安兔兔評測取得288540分，整體來看在GPU上的表現是手機整體性能上偏弱的一塊。Geekbench 5跑分則是在單核心項目中取得606分，多核心項目則是1833分。

Desire 21 Pro 5G安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分成績。（手機截圖）

5G性能上支援更完整的5G頻段（n1, n3, n5, n7, n28, n41, n78），及覆蓋面積更廣的5G EN-DC頻段組合，並同時配備SA & NSA雙模組網，消費者可享受穩定順暢的5G體驗。以實機測試來說，測速三次測得平均下載518Mbps ((527+548+481)/3) 、上傳150Mbps ((153+150+149)/3)的5G網速。

Desire 21 Pro 5G網路測速結果。（手機截圖）

HTC Desire 21 Pro 5G搭載前後5鏡頭組合，前鏡頭是1600萬畫素（固定焦距），支援美肌模式、製作GIF功能。而主鏡頭式4800萬畫素(f/1.8) + 800萬畫素(f/2.2) + 200萬畫素(f/2.4) +200萬畫素(f/2.4) 的組合，可以拍攝微距（40mm），118度廣角，並支援縮時攝影、4K影像錄製，具備錄影防手震功能、專業模式、萌顏貼圖攝錄等功能。前後鏡頭皆支援AI自動場景辨識、自動HDR、即時人像模式。具備進化的AI精選動態照片，除了記錄快門前後2秒的短影片，同時還使用AI運算，智慧判斷最佳拍照瞬間。

HTC Desire 21 Pro 5G（左）對比iPhone 12 Pro日間實拍(1)。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro 5G（左）對比iPhone 12 Pro日間實拍(2)。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro 5G（左）對比iPhone 12 Pro日間實拍(3)。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro 5G一倍與8倍數位變焦的照片。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro一倍與8倍數位變焦的照片。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro 5G（左）對比iPhone 12 Pro夜間實拍(1)。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro 5G（左）對比iPhone 12 Pro夜間實拍(2)。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro 5G（左）對比iPhone 12 Pro夜間實拍(3)。（黃慧雯攝）

HTC Desire 21 Pro 5G（左）對比iPhone 12 Pro夜間實拍(4)。（黃慧雯攝）

Desire 21 Pro 5G相機介面。（手機截圖）

經快速測試過HTC Desire 21 Pro 5G的拍照功能並與iPhone 12 Pro對比後，可以發現在日間拍照的色彩表現上，Desire 21 Pro色調上比較鮮艷，但是銳利度略嫌不足。夜間拍攝則是在已經使用夜景功能的前提下，亮度還是略有不足，整體上來說要夜景拍攝上還有不小的進步空間。超廣角、浮水印、微距的功能則都設置在攝影功能的菜單內，這些使用機率比較高的模式需要額外步驟才能啟用，略覺得可惜，很期待在界面上的設計可以更為貼心。

目前HTC Desire 21 pro 5G上市提供8GB RAM/ 128GB ROM版本及星辰藍與幻境紫兩種顏色予消費者選擇，具備5,000mAh電池，能支援全天操作，同時有支援Q.C 4.0+快充，短時間內就能充飽電。支援NFC、藍牙5.1。另外作為一款2021年推出的5G手機，Desire 21 Pro目前還未支援至Android 11(搭載Android 10系統）是另外一個比較可惜之處。

(科技)