國際巨星章子怡的老公、大陸知名搖滾歌手汪峰，身為音樂人的他身上一直有個傳說，就是每每推出新作品，演藝圈就會出大事，他出片的消息就會被蓋過去，陸網甚至給了他一個專屬名詞「汪峰發歌必有大瓜」，直呼他是最想登上熱搜第一卻永不可得的男人，而近日他推出新專輯《沒有人在乎》，不但撞了毛曉彤曝舊愛陳翔偷腥事件，還爆出專輯封面抄襲，而汪峰工作室隨後發聲明澄清，章子怡也力挺老公，笑稱：「我老公不僅出歌而且產瓜」。

汪峰近日推出新專輯，從音樂質量到話題性，作足了登上熱搜第一的萬全準備，他邀請男團偶像張藝興、實力派饒舌歌手GAI合作，也精心安排專輯預告與宣傳，沒想到新專輯最終還是偏離主軸，不但發片日又撞娛樂圈大八卦，還被爆專輯封面抄襲散人樂隊2019年推出的唱片《叫喚》封面。

事發後，汪峰工作室隨即發布了聲明，出示法律聲明及版權相關證明，表示《沒有人在乎》的封面照是墨西哥攝影師Cristian Newman的作品，在此之前並未授權給他人作過商業用途，而汪峰工作是在今年1月取得了版權許可，汪峰及團隊出於商業目的是全球唯一獨家使用，「若有侵權行為，汪峰及其團隊將依法維護自身版權權利」，章子怡也傳發了此文，力挺汪峰：「我老公太會了，不僅出歌還產瓜」。

汪峰這回鬧出抄襲風波，讓新專輯上了好幾條熱搜，但都不是第一位，回顧過去，汪峰出輯必撞演藝圈大事，幾乎百分百驗證，他前陣子預告新作《沒有人在乎》時，同天爆出鄭爽代孕醜聞，接著來了華晨宇、張碧晨秘孕事件，以前的作品則撞過李小璐與PGONE親密片外流、鹿晗認愛關曉彤、趙麗穎官宣嫁馮紹峰、楊冪爆秘戀魏大勛等，這回新專輯發布當天，則是毛曉彤公開錄音檔證實舊愛陳翔出軌江鎧同，讓許多網友笑稱為了要第一時間吃到演藝圈的瓜，果斷追蹤汪峰的微博。

(中時新聞網)