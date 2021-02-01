弘光妝品系副教授施珮緹結合舞蹈演繹新按摩藝術。（陳淑娥攝）

弘光妝品系副教授施珮緹結合舞蹈演繹新按摩藝術。（陳淑娥攝）

弘光科大化妝品應用系副教授施珮緹精研按摩多年，在新冠疫情緊繃下，獨創新手法將按摩結合太極拳法、傳統書法、芳香療法，設計出「渾圓和諧、氣韻生動、芳香體盈」表演節目，把創新按摩搬上舞台藝術化，演出中更噴灑舒緩的精油，讓觀眾看表演同時也沉浸在芳香氛圍。

施珮緹曾多次獲得國際美體按摩賽金牌獎，她表示，這次演出從構想、策畫、執行、彩排到上台演出，籌備半年，以前展演多數與彩妝、時尚服裝結合，近幾年出書及透過各種方向推廣按摩，為讓更多人認識按摩，擁有深厚舞蹈底子的她，創新發想把按摩透過舞蹈展演搬上舞台，尤其最近疫情加劇衝擊下，很多人很悶、壓力很大，藉由獨創的按摩演出，也讓人可以學習放鬆。

這場展演由施珮緹和書法藝術大師、台中教育大學教授莊賜祿及台中市雲緹舞團一起演出，節目總共分三個階段，第一幕「渾圓和諧」結合太極，第二幕「氣韻生動」結合書法，第三幕「芳香體盈」則結合芳香療法，每一幕演出都和雲緹舞團的舞者搭配表演，每一個舞蹈動作和按摩相關。

林姓民眾說，從來沒有看過按摩的手法可以結合舞蹈，超級特別，現在疫情緊繃，看到這樣的演出讓我真的很放鬆。另一位劉姓民眾表示，老師結合舞蹈、書法推廣按摩，創意十足，根本沒想到書法的筆法跟按摩有關，這是一場很棒的演出。

(中時 )