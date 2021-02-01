亞股全面反彈，台股站回15300點！上周台股遭逢農曆年封關日將至獲利了結賣壓，以及美國GameStop軋空引發全球股市資金連動效應等多項利空因素衝擊，單周指數重挫880.72點，儘管上周五美股再因GameStop效應重挫收低，讓台股開盤前承受不小的壓力，但亞股今天普遍擺脫美股重挫影響開高走高，上周遭外資大賣失守600元關卡的台積電(2330)也在今天回神開低走高，重回600元關卡，今年營運展望樂觀的績優電子股如：聯發科(2454)、優群(3217)、南亞科(2408)等盤中股價強勢走高，搭配塑膠類股及橡膠類股轉強，帶動台股指數擺脫上周頹勢，在歷經盤中震盪翻黑殺低後一路向上，盤中指數大漲逾200點，站回15300點。

截至11點45分為止，加權股價指數約15339.53點，大漲201.22點，成交量2004.93億元，OTC指數為180.13，上漲0.59點，成交量413.01億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲2.53%，其次是橡膠類股及塑膠類股，分別上漲2.05%及2%，表現較差者為電機類股、其他電子類股及電腦周邊設備類股，其中電機類股下跌0.64%，其他電子類股下跌0.3%，電腦周邊設備類股下跌0.2%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲1.15%，表現最差為電腦設備類股，下跌1%。

就技術面來看，上周台股指數受農曆年前封關將至賣壓及美股因GameStop震盪劇烈等多項因素影響，指數重挫收低，終場以15138.31點作收，累計一周大跌880.72點，跌幅5.5%，周K收黑，終止連12紅，日均量為3426.8億元； OTC也同步收低，OTC收盤指數為179.54點，累計一周下跌8.26點，跌幅為4.4%，日均量為720.27億元。今天台股無畏上周五美股重挫收低，在台積電回神重登600元關卡，指數開低走高，站回15300點；近期外資連續6日賣超，累計賣超1567億元，尤其上周四與周五連續2天賣超逾300億元，近6個交易日大盤修正1015點，並陸續跌破短期均線、月線以及前低15320點，導致波段多頭架構遭到破壞，今天台股盤中指數雖然大漲，但仍須提防如上周反彈後急墜走勢，指數必須突破上周五長黑高點15603點，才能化解波段跌勢，反之，若指數跌破15320點，技術面跌幅測量預估下檔恐將回測季線。

分析師表示，美國新紓困方案出現變數，且疫苗供應短缺，加上GameStop資金效應衝擊，上周台股指數長黑重挫880點，跌破16000點關卡；由於本周五為台股農曆年前封關日，從封關到2月17日新春開紅盤休市長達11天，而歐美股市干擾短線市場投資情緒事件不少恐致歐美股市震盪加劇，在不確定性因素增加下，保守看待指數表現。

由於封關前買盤不會進駐，必須等開紅盤後消息面偏多，只是拜登紓困計畫可能會歷經幾番曲折，推薦個股以防禦型族群為主，如具備低PE及高殖利率的伺服器組裝廠、鋼鐵龍頭股，5G相關則續推晶圓代工、IC設計龍頭，PCB相關族群則看好運用於伺服器需求以及5G基站相關個股。

(時報資訊)