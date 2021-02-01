國際股市重挫，台股成外資提款機，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超為1,223.90億元，創下去年3月中旬來單周最大賣超，也是史上第四次單周賣超超過1000億元。

外資上周的賣超也吃掉今年以來前3周的買超，外資今年來累計賣超1,131.12億元，外資總持有股票市值為21兆5,170.73億元新台幣，占全體上市股票市值的46.68％，較1月22日的23兆2,348.02億元新台幣，減少1兆7,177.29億元。

個股買賣超方面，面板報價持續看漲，友達(2409)、群創(3481)分居上周外資買超第一、三大個股，分別買超139,616張及43,515張，宏碁(2353)近期股價表現強勁，外資上周買超63,744張排第二大。

賣超方面，上周外資調節最多的一檔是聯電(2303)，上周賣超高達207,268張，玉山金(2884)居次，賣超100,248張，排名第三是長榮(2603)，賣超98,015張。

(時報資訊)