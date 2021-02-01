美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告指出，維持其2021年、2022年的每股收益預估不變，落在10.03元、13.25元，惟更高的營運成本和產品差異化依舊是後續挑戰，故維持評等減碼、目標價300元。

美系外資表示，預估創意第一季營收會呈現雙位數下滑，且NRE(委託設計)的下滑比幅度更大，量產部分則是呈現持平，展望2021年，預估創意營收將成長13~19%，且銷售淨額也會持續增長，另外，毛利率和營業利益率也會有幾個百分點的成長，總體而言，對創意2021年和2022年的每股收益估算基本上保持不變，預估落在10.03元以及13.25元，維持評等減碼、目標價300元。

美系外資表示，創意2020年第四季獲利大成長，單季每股獲利4.54元，也一舉帶動創意去年每股賺進6.34元，相較2019年明顯成長，主要是單季NRE(委託設計)營收比重衝上49%，加上NRE的組成，也帶動毛利率上升。

惟外資也點出，就創意來說，仍然擔憂其運營成本更高，且儘管創意認為其內部IP可以提供幫助差異化，但其HBM接口設計能力似乎沒有差異化。

(時報資訊)