市長林右昌（左）親頒獎牌感謝前交通處長李綱（右）任內貢獻。（陳彩玲攝）

基隆市政府2月1日於市府禮堂舉行新任秘書長、產業發展處長、交通處長布達宣誓典禮，市長林右昌親頒獎牌感謝前交通處長李綱任內貢獻，期許新任秘書長與處長把握每一天向前衝，栓緊螺絲不鬆懈，加速市政向前進。

新任秘書長由現任產業發展處長黃駿逸升任，並由立委蔡適應國會辦公室主任黃健峰接任產發處長；交通處長李綱將任交通部鐵道局主任秘書，現任交通處副處長蘇先知接任交通處長一職。

對於李綱高升交通部鐵道局主任秘書，林右昌給予肯定，讚許李綱具客家人硬頸精神，任內期間發揮交通專業知能，且依稀記得李上任時曾被提不是基隆人、不了解基隆交通，但6年來不只在基隆置產還入籍基隆，也協助把基隆捷運提升為中運量系統，現今到中央任職，相信未來對基隆鐵道與捷運建設有相當大的助益，能為基隆超前佈署。

林右昌談及新任秘書長黃駿逸表示，黃具備細膩人格特質，也在中央、直轄市、地方公務歷練，對整個市府政務、各局處計畫最為清楚，一定能無縫接軌襄助市長跟副市長，協調各局處解決問題，此外，過去6年多任職時間，較著重基隆基礎建設，非常多建設工程正持續向前推展，由於各項計畫大方向已策定並進行，預算也都到位，相信黃能帶領團隊展現市府能量與效益。

對此，黃駿逸說，未來會全力以赴扮演好秘書長的角色，將承上啟下貫徹市長政策指示，和議會秘書長李銅城共同擔任府會橋樑，讓府會關係更加和諧，同時協調市府各局處力量團結在一起，完成市長交辦使命。

至於新任交通處長蘇先知曾在北北基三縣市擔任交通單位主管，擁有豐富交通專業與經驗，從求學到民間顧問公司、客運公司及投入公部門都在交通領域任職，也襄助李綱三年時間熟悉政策；新任產發處長黃健鋒先前則是擔任立委蔡適應國會辦公室主任，協調各部會政務，熟稔市府市政與中央各部會，上任後將配合政務推展，帶領團隊加速推動重大案件，爭取中央各部會機關協助。

產業發展處長黃駿逸升任秘書長。（陳彩玲攝）

現任交通處副處長蘇先知接任交通處長。（陳彩玲攝）

立委蔡適應國會辦公室主任黃健峰接任產發處長。（陳彩玲攝）

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