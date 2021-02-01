中廣董事長趙少康將重返國民黨，引發關注；新北市長侯友宜今出席市政活動時受訪表示，任何願意為國家、為社會、為黨貢獻力量的人，只要能讓國家變得更好，他不但給予肯定且樂觀其成。

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【重返國民黨】選2022、2024？趙少康：不排斥任何位置

(中時 )

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