趙少康重返國民黨 侯友宜：不但肯定且樂觀其成 12:592021/02/01 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今受訪表示，任何願意為國家、為社會、為黨貢獻力量的人，只要能讓國家變得更好，他不但給予肯定且樂觀其成。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中廣董事長趙少康將重返國民黨，引發關注；新北市長侯友宜今出席市政活動時受訪表示，任何願意為國家、為社會、為黨貢獻力量的人，只要能讓國家變得更好，他不但給予肯定且樂觀其成。 【重返國民黨】趙少康想回國民黨？江啟臣證實收到申請 【重返國民黨】選2022、2024？趙少康：不排斥任何位置 (中時 ) #趙少康 #國民黨 #侯友宜 #樂觀其成 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【重返國民黨】趙少康重回國民黨 藍粉振奮大喊：選總統 08:542021/02/01 政治 侯友宜民調高選2024？前扁辦主任預測：他面臨2難題 17:182021/01/31 政治 綠茶睽違8年發新歌〈太陽〉 曝夢到小鬼醒來笑著 16:332021/01/31 娛樂 【重返國民黨】趙少康申請回復黨籍 馬英九笑而不語 09:542021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康可能參選2022 網驚：蔣萬安危險了 11:372021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康證實申請回黨 爆：韓國瑜勸我選黨主席 10:062021/02/01 政治 侯友宜2024最大顧慮是朱立倫？媒體人爆不同看法 19:452021/01/31 政治 疫情寒冬 庇護工場訂單少3成 04:102021/02/01 地方新聞 案908足跡 九份大溪老街在列 04:102021/02/01 焦點要聞 疫元復始 大陸鼓勵就地過年 04:102021/02/01 焦點新聞 台北自費篩檢最高7000 議員籲調降 04:102021/01/31 焦點要聞 政治熱門新聞 陳時中為何拿不到疫苗 連勝文爆：某綠委大發國難財 - 政治 【重返國民黨】趙少康證實申請回黨 爆：韓國瑜勸我選黨主席 - 政治 罷捷車隊大遊行空拍影片曝光 網驚喊：原來這麼長 - 政治 【重返國民黨】憂台灣會亡國 趙少康曝與韓國瑜私下對話 - 政治 【罷捷黃金周】罷免黃捷投票會不會過 他預言結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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