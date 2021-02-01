擁有超過3百萬訂閱數的超夯YouTuber「這群人」成員展瑞，除了經營團體頻道，也和雙胞胎哥哥展榮一起開設「展榮展瑞 K.R Bros」頻道，平常會在個人IG分享近況的他，近日突拋震撼彈，刪光全部貼文，宣布全面暫停更新。

展瑞IG擁有49.4萬的粉絲追蹤，1日他刪光所有貼文，並把大頭照換成灰底，他之後也發長文寫下：「這段期間謝謝你們照顧，我要暫停IG的發文更新一陣子」，一開頭就拋下震撼彈。

展瑞宣布暫停更新IG。(圖／翻攝自IG)

他坦言自己過去長時間被社群綁架，每天都在想有什麼沒說或沒發的，但他現在領悟到，如果生活上沒什麼好說的，那就也不用硬發：「讓作品去說話吧」，新的一年他常提醒自己，要像一張白紙一樣，這樣才能接受更多的可能。

雖然這個決定對很多社群控來說其實很難，但他想了很久，「的確我知道大家都可以諒解不管我做什麼決定，但難的不是大家能否接受，而是我自己能否接受，接受改變自己的習慣，接受更多自己的可能性～呼～人類嘛有什麼不可能的。」

最後他引用自己和展榮、茵聲合唱的《這是我》歌詞，「你有你燦爛的夢別找藉口，你做你自己打破他們枷鎖」，並將最後一句改成「說這幾年的時間你才搞懂『我』」，並和大家約定未來見，他會好好整頓自己，限時動態也直接打「謝謝大家，掰」，和所有的粉絲告別。

(中時新聞網)