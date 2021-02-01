結婚不僅是終身大事，更是兩家人的事。一名男網友在網路分享，女友媽媽表明不收聘金，簡單宴客即可，唯一要求就是買房，令他大嘆這個社會除非父母贊助，大嘆「根本就是被洗臉」，文章一出引發網友熱烈討論。

該名網友昨（1月31）日於臉書社團《靠北婚姻2.0》匿名發文透露，與女友家人坐下來談婚事，女方媽媽表示不收聘金，宴客也可從簡，一切看似都非常順利且大器，話鋒一轉，女方媽媽卻表示希望他能夠買房，並自行負擔頭期款，好給女兒一個保障。

原PO聽完相當無奈，大嘆現今這個社會，30歲的男生根本承擔不起200多萬的頭期款及每月快3萬的房貸，再加上其他生活開銷，除非是爸媽幫忙，不然根本無法負擔，直呼「想結婚卻被洗臉。」

貼文曝光後，也引發網友熱烈討論，不少人認為，婚姻是一輩子的事，不要為了結婚去買房，要原PO想清楚。另一派網友則表示買房是必要的，沒房又何來的成家？再者女方家長可能認為都已經30歲，應該要有買房的準備，才會想說聘禮不收，讓小倆口能過好一點，但未料「你沒做好準備」，並表示買房比要求買鑽石等物品，還要來得實際。若女方未指定地點的話，先從自己負擔得起下手，把繳房貸當作儲蓄，說不定以後房價大漲，也會因此感謝當初的決定，若沒漲至少有個巢。

(中時新聞網)