台灣新冠肺炎疫情，因近來本土確診病例增加，讓全台陷入焦慮不安，對此，資深媒體人李艷秋表示，她其實不清楚疫情到底嚴不嚴重，不過有一個指標可以參考：「網軍越賣力，疫情越可疑；網軍越激動，疫情越嚴重」

繼部立桃園醫院後，中央流行疫情指揮中心30日宣布，國內新增另1家院內感染醫院，為桃醫12樓病患曾就醫的另一家醫院，指揮中心依舊不考慮公布醫院名稱，但相較上次衛福部長陳時中說溜嘴「部桃」，《中國時報》指出，這次指揮中心仍堅持不對外透露染疫醫院名稱，不僅未記取上回院內群聚感染的教訓，更是「陳式雙標」的再次展現。

對此，李艷秋今（1日）也在臉書感嘆，只要在野黨和其他人質疑民進黨或是中央疫情中心處理模式，綠營網軍就會出來扯「你這麼厲害，你來做啊！你們就是看不得政府做得好，只知道扯後腿」；如果在野黨關心疫苗的進度，網軍立刻反擊，「愛打疫苗滾回祖國去打，沒人攔你買疫苗的進度如何」？

李艷秋直言，她其實不清楚疫情到底嚴不嚴重，不過有一個指標可以參考：「網軍越賣力，疫情越可疑；網軍越激動，疫情越嚴重」。當甩鍋、紅帽、糊焦、查水表，還擋不住質疑的聲音時，這句話就出現了：「現在不是噴口水的時候，大家團結最重要，我們的敵人是病毒」。黨府院網媒賣力塑造「指揮中心怎麼做都對」的氛圍，讓許多專家學者及一線工作人員噤聲，抹紅抹黑加公審，不想團結的到底是誰？把不同意見當敵人的又是誰？

對民進黨花大筆經費在經營網軍和大內宣，李艷秋建言，把這些大外宣的經費省下來，去照顧第一線的醫護，至少讓他們拿到一整塊餅乾；然後謙卑的謝謝老百姓，大家的配合、自制、支持，讓台灣守到現在。

最後，李艷秋禱告，希望政府能順利買到疫苗，這是防疫戰爭的最後一哩路，輸在這裡，前功盡棄。這一哩路，沒人有能力扯後腿，完全是政府主場，老百姓能做的，就是相信政府相信黨。

(中時新聞網)