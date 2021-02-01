台北富邦銀行去年10月上旬更換核心系統，曾造成連數天ATM大當機，上周有媒體報導，民眾在北投分行臨櫃辦提款又因為北富銀內部作業系統當機空等2個多小時，今天(1日)傳出，1個周末過去仍未改善，有台中民眾抱怨依然速度緩慢，台北也有民眾指出所在分行1個多小時只能服務1名客戶，北富銀回應，是端末系統資料庫原廠系統出問題，正在設法解決。

北富銀回應，經查明原因，是端末系統所使用的資料庫Oracle 原廠系統出現問題，導致銀行端末系統運作受到影響。分行端末系統今運作緩慢，造成臨櫃客戶等待時間較長，Oracle原廠工程師已進駐積極處理，端末系統維持運作中。

由於臨櫃客戶等待時間較長，為舒緩現場排隊的狀況，北富銀也立即採取因應措施，分行端已啟動人工作業等應變措施，將對客戶影響降到最低，並確保客戶權益無損。

雖然分行臨櫃交易受影響，北富銀強調，其餘交易平台，包括網路銀行、行動銀行與ATM等皆正常運作。

上周五(1月29日)就有網民在PTT抱怨北富銀，稱在銀行臨櫃辦存摺，卻因為系統當機站著空等，引發迴響，「台北富邦ATM的操作速度超慢，像一台爛電腦跑遊戲」、「把全部人關在銀行...沒人知道該怎麼辦，讓大家一直等」。

當時北富銀回應，從當天下午2時30分起，部分分行系統確實受端末系統連線緩慢影響，臨櫃客戶等待時間變長，已加強支援人工作業或請客戶轉線上交易，等交易疏解，該行一定會確保客戶權益，但核心系統、周邊系統、信用卡、網路銀行、行動銀行、ATM均運作正常​。

不過有民眾指出，今天回分行想繼續將未匯完款項辦完，沒想到才過約半小時，電腦又當機，而且其實從上午9時開始速度感覺就比平時慢，年關將近許多人急需用錢，這種錯誤造成民眾困擾。有網民乾脆建議，「覺得不滿就結清出走，自由市場，而且台灣很多銀行。」

(中時新聞網)