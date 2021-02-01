澳洲總理莫里森（Scott Morrison）料將在周一宣布，澳洲的新冠肺炎疫苗接種計畫將支出至少63億澳元（相當於48億美元）。

截至周日為止，澳洲已經有兩周未出現本地病例。不過就在莫里森即將發表演說之際，該國第四大城市珀斯（Perth）出現了數個月來第一個新冠肺炎確診病例，並隨即宣布封城。

珀斯衛生部門表示，這名新增確診者是一位20多歲的保全，其工作的旅館有4名檢疫隔離者感染新冠狀病毒，其中有人感染的是在英國與南非發現的高傳染性變異毒株。

澳洲排定自2月起開始接種新冠疫苗。莫里森此前宣布將斥資44億澳元，為全國2600萬人提供足夠的疫苖，惟根據媒體取得其周一演說的講稿摘錄，莫里森將宣布其政府已經額外撥備19億澳元，以支應疫苖採購與接種。

莫里森將疫苖接種計畫列為其首要之務，但他也將在演說中表示，現在澳洲經濟必須開始戒除政府支出的應援。莫里森將提出最近強勁的經濟數據，並表示政府能負擔的支持是有限的。他將在演說中表示：「我們沒有像空白支票般的預算。」澳洲此前承諾將推出超過2500億澳元的激勵方案，但該方案已開始縮減。

(時報資訊)