上周美股波折頻仍，既有聯準會發聲示警，強調美國經濟復甦正在放緩，另一方面散戶軍團集結的「GME之亂」，加上歐洲疫苗供應延遲，市場情緒轉差，股市面臨回檔修正。上周新興亞洲股市表現普遍黯淡，平均下跌近5％，尤以東協市場受傷最重，越南、印尼、菲律賓分別回落9.4％、7.1％、6.1％。外資除回補越股0.6億美元外，新興亞股幾乎全遭外資淨贖回，尤其台股、南韓受傷最重，遭提款45.9億美元、52.6億美元，剛好是以上兩市場2020年外資全年淨流出量的約四分之一。甚至連印度都遭贖回5.7億美元，終結印度連17周外資淨流入的長青紀錄。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周台股受三重打擊：春節封關在即、疫情升溫、聯準會警告美國經濟放緩，導致月線失守。整體而言，元月效應已逼近尾聲，而從製造業數據回溫速度，可見疫情對經濟的實體影響正在淡化，另外預期美國經濟在新一波財政刺激實施後，應有回升空間，加上資金行情偏多格局未變，短期高檔震盪難免，長期仍看好台股表現。

周俊宏認為，隨美國總統拜登上任，再生能源的題材重受市場重視，加上ESG風潮下，不少企業將率先採購綠能作為主要用電來源，其中尤以風電發展最具期待空間。他說明，風電已成為多國發電成本最低的產業，過去五年風電建置成本減少16%，去年風電裝機量受疫情影響，大約減少一成，但根據國際能源署預測，新裝機量有望在2021年反彈。亞太地區目前成長最快的為海上離岸風電，以台灣來說，政府為風電設立法規配套，要求離岸風電製程須逐步國產化，相關供應鏈有望長期受惠，投資者不妨多加留意相關題材。

越南股市上周因爆發新一波疫情急跌，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府防疫上的成就頗受國際機構肯定，研究機構Lowy Institute評比全球逾百政府應對新冠疫情的表現，越南排名第二，僅次於紐西蘭。越南政府備有能應付3萬病例的計畫，當前目標是在10天內控制疫情，且近兩日股市回檔修正後，外資態度隨即轉賣為買，建議投資人對後續發展無須過度悲觀。

(時報資訊)