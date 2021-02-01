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大陸深圳日前發生一件可愛的走失案件，一位4歲女娃迷途羔羊遇上巡邏的警察，警察趕緊上前想幫助她回家，沒想到卻瘋狂被小女孩拒絕，小女孩直說「我不要，我自己回家」，童言童語超妙，讓警察叔叔感到又好氣又好笑。

據《深圳光明公安》報導，1月27日間，警察遇上一位隻身一人在街上遊盪的小女孩，便趕緊上前和小女孩搭話，警察表明身分後，和緩的詢問「我送妳回家好不好呀？」小女孩卻開始啜泣，用哭腔說「我不要，我自己回家」，說完立刻轉身離去。

值勤中的警察突然被女童狠狠拒絕，感到相當荒唐卻又生不起氣，趕緊再次上前，牽著女童的手邊走邊尋找她的家人，過程中警察一度詢問女童家裡在哪，女童卻冷酷的回「不用，我自己來」。

警察又再次被拒絕，有些慌了，決定開電動車送女童回家，車門都已經打開等她上車，女童卻又哭著說「不用了，我自己走路，我4歲了，我長大了」，話一出把警察逗得放聲大笑。

警察見小女孩態度堅定，便帶著她在四處繞繞，一邊提醒小女孩若遇上壞人怎麼辦？女童則回「我自己打110，我找警察叔叔呀」，過後一行人遇上一位穿紅衣的婦人心急地衝上前，表明是女孩的奶奶，警察求謹慎也反問女童「她是妳的誰？」，女童則嗚咽的說「奶…奶…」。

可愛的走失過程被發上了網路，不少網友紛紛留言回應，「畢竟不是三歲小孩了」、「員警叔叔：我太難了」、「又萌又可愛」、「小姑娘倔強到骨子裡了」、「小朋友的防範意識很強嘛，爸爸媽媽教育的好」。

(中時新聞網)