俄羅斯女孩莉娜（Lena Marchenko）來台灣留學，花三年時間走訪台灣各縣市遊玩，爬過不少台灣高山，到過每個海邊，但就在某一次的小琉球浮潛旅遊時，看到可愛的海龜在美麗的珊瑚礁裡吃垃圾袋、泡麵包裝，讓她超震驚，當場淚崩。
莉娜在「不要鬧工作室」的YouTube頻道影片中談到，自己18歲那年來台讀大學，對食物、文化都不適應，語言也不通，直到大學四年級要畢業那年，決定至少要在台灣旅行一下再走，透過旅行才真正了解台灣這麼美麗，像個寶藏盒，成了愛上台灣的關鍵，過去3年間她去過台灣每個地方，除了馬祖，每個鄉鎮市她都去過。
但講著講著莉娜卻突然哭了，表示雖然台灣很美，但也看見台灣可怕的一面，有次在小琉球浮潛時，海裡散落著垃圾袋、泡麵包裝，親眼目睹海龜肚子餓在吃塑膠，讓她頓時感受到無法形容的心痛和心碎，紅了眼眶「這些動物不該這樣失去生命」。
莉娜表示，當下她無法再欣賞小琉球的任何美景、海裡的珊瑚礁，滿腦子都是海龜吃泡麵包裝、垃圾袋的可怕景象，她坦言，自已一個人力量有限，呼籲大家一起減塑愛台灣，別讓這些動物吃塑膠吃到死掉。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。