俄羅斯女孩莉娜（Lena Marchenko）來台灣留學，花三年時間走訪台灣各縣市遊玩，爬過不少台灣高山，到過每個海邊，但就在某一次的小琉球浮潛旅遊時，看到可愛的海龜在美麗的珊瑚礁裡吃垃圾袋、泡麵包裝，讓她超震驚，當場淚崩。

俄羅斯妹遊小琉球 目睹海龜吃塑膠淚崩。(翻攝自youtube)

莉娜在「不要鬧工作室」的YouTube頻道影片中談到，自己18歲那年來台讀大學，對食物、文化都不適應，語言也不通，直到大學四年級要畢業那年，決定至少要在台灣旅行一下再走，透過旅行才真正了解台灣這麼美麗，像個寶藏盒，成了愛上台灣的關鍵，過去3年間她去過台灣每個地方，除了馬祖，每個鄉鎮市她都去過。

但講著講著莉娜卻突然哭了，表示雖然台灣很美，但也看見台灣可怕的一面，有次在小琉球浮潛時，海裡散落著垃圾袋、泡麵包裝，親眼目睹海龜肚子餓在吃塑膠，讓她頓時感受到無法形容的心痛和心碎，紅了眼眶「這些動物不該這樣失去生命」。

莉娜表示，當下她無法再欣賞小琉球的任何美景、海裡的珊瑚礁，滿腦子都是海龜吃泡麵包裝、垃圾袋的可怕景象，她坦言，自已一個人力量有限，呼籲大家一起減塑愛台灣，別讓這些動物吃塑膠吃到死掉。

俄羅斯妹看到海龜吃塑膠痛心流淚。(翻攝自youtube)

(中時新聞網)