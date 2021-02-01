今年大學學測英文科作文題，提供考生一張圖片，要考生第一段寫圖片中發生的事情，第二段則是以遊客或場所主人的立場表達看法。閱卷老師表示，整體來說，考生第一段寫得比較好，但第二段考「批判性思考」，考生這方面能力似乎較弱。

今年學測英文科非選擇題共有「中譯英」及「英文寫作」兩大題。大考中心英文科非選擇題閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲說，先抽閱了3000份來自北、中、南、東各區的試卷，然後訂出評分原則，讓所有閱卷老師遵循。

在英文寫作方面，題目給了一張遊客在花田的照片，然後入口處立了一個標示，上面寫著「歡迎賞花拍照，但請勿進入踐踏，謝謝合作」，要考生從這張圖中去發揮。

賴惠玲表示，考生寫這篇作文時，第一段通常可以寫得不錯，有能力描述圖片中的人、事、物及一些細節。有考生更進一步，描述的不是表面的遊客賞花現象，而是他經過主人同意，進入花田進行採樣或田野調查。

至於第二段，要考生表達出對這張照片的看法及立場。賴惠玲表示，有考生以主人立場出發，認為自己辛苦栽種的花朵讓大家觀賞，但卻遭人破壞，很傷心，決定採取收費等措施來管制；另有考生以遊客立場來寫，認為應該珍惜大自然的美，但主人也不要太自私，花海應該讓更多人進來享受。

賴惠玲表示，第二段要考生表達對一件事情的立場及看法，是要考「批判性思考能力」，許多考生卻沒有太多著墨，有點可惜。從閱卷這篇作文發現，台灣的考生比較習慣敘事，對於反思這件事的能力比較弱。

「中譯英」題目則是以交通為主題，第一句為「根據新聞報導，每年全球有超過百萬人在道路事故中喪失生命」、第二句為「因此，交通法規必須嚴格執行，以確保所有用路人的安全」。

賴惠玲說，第一句的「根據」according to、「百萬」a million、「事故」accidents， 均為基本詞彙，有些考生未能掌握，也有考生「每年」的 year用了複數；第二句的「交通法規」traffic regulations／laws、「執行」是enforced、「確保」是ensure、「用路人」是road users，部分考生的這些詞彙沒有掌握。

(中時 )