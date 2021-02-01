歌手陳芳語，當年出道以一首《愛你》在歌壇打開知名度，2018年參加大陸選秀節目《創造101》，雖然沒能如願組團發片，但亮眼表現讓她的人氣居高不下，未料日前上直播節受訪時，竟怒揭當年選秀節目黑幕，引發軒然大波，此舉讓資深藝人黃安怒嗆：「問題出在自己」。

陳芳語日前在直播節目中，揭露當年參加選秀節目時的暗黑內幕，並感嘆表示：「珍惜台灣的演藝環境」，言行舉止讓資深藝人黃安看不下去，直接發文回嗆：「你誰啊」，接著狂酸：「唉，小朋友，你没經歷過那個時代，好壞不分，只忙著黑大陸，對，這就是目前台灣演藝圈」，接著更嗆明陳芳語不過就是1800線的小藝人，有什麼資格大談兩岸娛樂圈，認為她會在演藝圈待遇不如預期，問題全出在自己身上。

黃安表示整起事件問題出在陳芳語身上。（圖／黃安微博）

對此大陸網友對黃安一番見解大表贊同，紛紛留言：「想來大陸發展沒本事，回去了就黑」、「被淘汰沒紅起來，就吃不到葡萄說葡萄酸」、「手機被沒收，還能在廁所和男朋友聊天，真是會編故事」，對此黃安也回應：「的的確確是的，還有人比我更有資格嗎？不但成功過，我還跨過」。

不過陳芳語揭露節目秘辛時，透露一名高挑室友佔廁所抽菸、跟男友狂聊電話，不讓其他人洗澡，還說溜嘴該女2項明顯特徵，對此被影射的熱依娜則發文：「嘖嘖嘖嘖，肚量跟身高成正比啊！姐們兒，誰認識你啊？」，似乎在回嗆陳芳語，引發議論。

(中時新聞網)