新北市政府引用發展觀光條例公告禁止浮具釣魚，卻遭交通部觀光局以引用法源有誤，兩度公文要求更正或撤銷；新北市長侯友宜今重申立場強調，新北市沿海光是釣客落海、不安全浮具出海釣魚等，近年死亡人數多達29人，還有無數搶救回來的落海釣客，「新北市要彌補中央的不足，確保所有釣客安全，也希望中央統一規範」。

侯友宜表示，憲法第15條保障人民的財產權，政府責無旁貸，新北市沿海這幾年光是釣客落海、不安全浮具出海釣魚，死亡人數就有29人，新北市考量釣客利用浮具釣魚、又是用保麗龍、泡綿製作，不僅影響漁民作業，更屢屢發生事故，特別訂定水域遊憩管理辦法，保護釣客安全。

侯友宜說，新北市勇於承擔責任，做了這樣子的規定，就是要彌補中央這方面的不足，希望大家能遵守，才能確保釣客安全，中央目前正在調整公告並重新規範，新北市希望中央要全國統一律定，不然光是近年死亡的29人，更搶救無數落海釣客，真的付出很多代價。

(中時 )