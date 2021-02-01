中天新聞轉戰YouTube風格變得活潑、有趣，旗下美女主播鄭亦真因為邊吃漢堡邊播報一夕爆紅，除了被網友封為「漢堡姐姐」，她也自稱「漢堡主播」。近日，鄭亦真在網路分享運動的菜單，同時曝光三張辣照，清純美貌加上好身材，讓網友看到眼冒愛心！

鄭亦真最近在IG自爆偶爾內心會上演要不要運動的天人交戰，「明明很想回家追劇，但是又一直吵著要運動，而且所有裝備都揹到公司了，怎麼可以這樣就回家，咦誰說不行？今天不來運動就沒時間來了！」她表示遇到這種情況時，會打開Youtube搜尋激勵的影片，讓自己更有動力去健身房報到，「然後跳上跑步機，跟自己說跑2公里就好，跑完就讓妳去喜歡的事」。

照片中，鄭亦真將烏黑亮麗的秀髮綁成馬尾，露出清秀的臉龐，顯得十分逆齡，身穿紫芋色的細肩帶背心，襯托白皙膚色，傲人上圍的曲線也一覽無遺，甚至小露事業線，樣貌十分性感，跟螢光幕前穿著套裝的端莊形象呈現反差。

鄭亦真不藏私，大方公開自己的運動項目，她會先跑步2K、快走1K，接著做腿推機、練胸和肚子，再伏地挺身20下、登山跑20下，最後拉筋15分鐘舒緩緊繃的身體，並到烤箱享受蒸汽浴放鬆身心，她笑說「我最愛的是烤箱呀」。

許多網友看到鄭亦真的運動日常，都被她的魅力迷倒，不禁留言：「堡主好可愛」、「亦真穿運動服很好看」、「運動完的亦真也很香」、「漢堡仙女好美」等。

(中時新聞網)